Huhutaan, että rokotevastainen Ossi Tiihonen olisi tuomassa bussilasteittain kannattajiaan perussuomalaisten puoluekokoukseen haastaakseen Riikka Purran. Huhuille on tietysti syynsä.

Puheenjohtajaehdokas Ossi Tiihonen. No niin, nyt hänen nimensä on mainittu valtamediassa.

54-vuotias Tiihonen on yrittäjä ja ensimmäisen kauden perussuomalainen valtuutettu Lohjalta. Hän pyrkii puolueensa puheenjohtajaksi elokuun puolivälissä Seinäjoella järjestettävässä puoluekokouksessa.

Kuluvalla viikolla Tiihonen valitti konservatiivisen Oikea media -verkkolehden haastattelussa, että valtamedia on järjestelmällisesti ”salannut” hänen puheenjohtajaehdokkuutensa. Hänestä ei ole kuulemma tehty haastatteluja tai esittelyjä. Ei positiivisia eikä negatiivisia. Ei mitään.

Tiihonen ihmettelee median vaikenemista, koska hän ilmoittautui puheenjohtajaehdokkaaksi ensimmäisenä jo 28. helmikuuta. Silti valtamedian jutuissa ei ole kerrottu hänen edes olevan ehdolla.

Varhainen ilmoittautuminen kisaan kertoo ehkä innokkuudesta - mutta voi sen nähdä toisinkin. Esimerkiksi eräs perussuomalaisten vaikuttaja arveli taustakeskustelussa Tiihosen aikaisen ilmoittautumisen syynä saattaneen olla huoli siitä, että hänet oltaisiin muuten voitu erottaa puolueesta. Sen verran sameiden koronarokote- ja vaalivilppisalaliittojen syövereissä Tiihonen nykyään liikkuu.

Puheenjohtajaehdokasta ei nimittäin oikein voi erottaa puolueesta.

Mutta kyllä Tiihonen on mainittu valtamediassa ennen tätäkin kirjoitusta. Yle julkaisi heinäkuun puolivälissä perussuomalaisille vaikuttajille tekemänsä kyselyn, jossa tiedusteltiin ketä he kannattavat seuraavaksi puheenjohtajaksi. Kyselyyn vastasi noin 90 kansanedustajaa, puoluehallituksen ja -valtuuston jäsentä ja piirijohtajaa.

Kansanedustaja Riikka Purra oli kyselyssä aivan ylivoimainen. Purraa toivoi puolueen johtoon peräti 65 prosenttia vastanneista.

Kakkonen oli kansanedustaja Sakari Puisto, jota kannatti 14 prosenttia vastanneista. Joukko muita perussuomalaisten kansanedustajia sai prosentin tai kahden kannatuksen.

Jutussa erikseen mainittiin, että ilmoittautuneista ehdokkaista Ossi Tiihonen ei saanut ”lainkaan kannatusta”.

Puolue-eliitille tehty kysely ei välttämättä kerro puheenjohtajakisan tilanteesta koko kuvaa. Syynä on se, että muista puolueista poiketen perussuomalaisten puoluekokoukseen voivat osallistua kaikki puolueen jäsenet. Ja kaikki paikalle tulleet pääsevät äänestämään puheenjohtajasta.

Näin ollen lopputuloksen ennakoiminen on vaikeampaa kuin monen muun puolueen puoluekokouksessa, jossa äänivaltaa käyttävät etukäteen nimetyt puoluekokousedustajat.

Arvaamattomuus nähtiin hyvin perussuomalaisten vuoden 2017 puoluekokouksessa, jossa Jussi Halla-aho valittiin puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Halla-ahon valinta ei sinänsä ollut suuri yllätys – mutta sen ylivoimaisuus oli.

Väistyvä puheenjohtaja Timo Soini yritti ajaa seuraajakseen Sampo Terhoa, mutta Halla-aho sai jo ensimmäisellä äänestyskierroksella yli puolet äänistä.

Ennen kokousta oli sosiaalisessa mediassa järjestelmällisesti masinoitu paikalle Halla-ahon kannattajia. Halla-ahon valinnan jälkeen puoluekokousväki äänesti halla-aholaisia ehdokkaita myös kaikkiin kolmeen varapuheenjohtajan tehtävään. Vanha valta putsattiin siis täysin pois puoluejohdosta.

Tänä kesänä internetissä on liikkunut huhuja siitä, että Tiihonen olisi masinoimassa kokouspaikalle bussilasteittain kannattajiaan. Sosiaalisessa mediassa Tiihosta on puffattu innolla. Putin-mielisenä pidetty dosentti Johan Bäckman arvioi Twitterissä Tiihosen olevan ”puheenjohtajakisan ennakkosuosikki”.

Tiihonen on julkaissut nettisivuillaan listan ”Tiihonen linjalla” olevista muista puheenjohtajaehdokkaista. Heitä ovat Teuvan kunnanvaltuutettu Eliisa Panttila, joka pyrkii toiseksi varapuheenjohtajaksi. Sekä kolmannen varapuheenjohtajan paikkaa tavoitteleva Ville-Veikko Elomaa.

Voisivatko 2017 tapahtumat toistua elokuun puolivälissä Seinäjoen puoluekokouksessa?

Eivät, vastaavat jututtamani perussuomalaiset. Heidän mukaansa Tiihosen edustama rokotevastaisuus on perussuomalaisissa marginaalissa.

Perussuomalaisista ei siis näillä näkymin ole tulossa amerikkalaisen QAnon-salaliittoteorian poliittista siipeä.

Perussuomalaisten Seinäjoen-puoluekokouksesta on joka tapauksessa tulossa poikkeuksellinen. Se ei kuitenkaan välttämättä johdu Ossi Tiihosesta vaan sopuisuudesta.

Yleensä kun jonkun puolueen puheenjohtaja vaihtuu, se ainakin jossain määrin muuttaa puolueen linjaa. Tällä kertaa sekä Riikka Purra että Sakari Puisto ovat toistelleet, että puolue jatkaisi heidän johdollaan tismalleen Jussi Halla-ahon viitoittamalla tiellä.

Tämä on poikkeuksellista, sillä yleensä aina puheenjohtajaehdokkaat yrittävät profiloitua lupaamalla muutosta. Mutta toisaalta jatkuvuuden korostaminen on ymmärrettävää, sillä Jussi Halla-ahon suosio puolueessa on vankka. Sitä paitsi Purra ja Puisto ovat molemmat aiemmin työskennelleet perussuomalaisten puoluetoimistolla poliittisina suunnittelijoina, joten he ovat olleet vaikuttamassa puolueen nykyisiin linjauksiin.

Perussuomalaisten vallanvaihto näyttää siis sujuvan ilman suurta draamaa. Silti Tiihonen saattaa aiheuttaa kokouksessa härdellin.

Viime viikkoina Twitterissä nimimerkillä esiintyvät trollit ovat rienanneet Riikka Purraa muun muassa Nato-jäsenyyden, pakkoruotsin ja rokotepassin kannattamisesta. Siitäkin huolimatta, että Purra itse kiistää kannattavansa mitään näistä.

Ossi Tiihosen esittämään somekritiikkiin Purra ei ole reagoinut. Poikkeus nähtiin alkuviikosta, kun Tiihonen syytti Purraa väärän tiedon levittämisestä puoluekokouksen ilmoittautumisten suhteen. Siihen Purra vastasi.

”Hyvä Ossi Tiihonen”, Purra aloitti viileän kohteliaasti. Purra toivotti Tiihoselle tsemppiä ja reilua kisaa, ”jossa keskitytään omaan linjaan eikä toisten panetteluun ja parjaamiseen.”

Oikea Media-julkaisun Tiihos-haastattelussa kerrottiin ”kentältä kuuluneista hurjista arvioista”. Jos Tiihosta ei valita puolueen johtoon, niin näiden ”hurjien arvioiden” mukaan perussuomalaisia siirtyy Ano Turtiaisen Valta kuuluu kansalle -puolueeseen.

Kansanedustaja Ano Turtiainen erotettiin perussuomalaisista helmikuun lopussa. Pari päivää myöhemmin Ossi Tiihonen ilmoittautui perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaaksi.

Riikka Purran valinta perussuomalaisten johtoon olisi historiallinen tapahtuma, sillä hän olisi puolueen ensimmäinen naispuheenjohtaja.

Samalla katseet kääntyisivät vääjäämättä kokoomukseen. Kokoomus olisi silloin nimittäin ainoa eduskuntapuolue, jolla ei koskaan ole ollut naispuheenjohtajaa. (Liike Nytilläkään ei ole ollut, mutta se on toiminut puolueena vasta pari vuotta, kokoomus yli vuosisadan.)

Kokoomus erottuu muista puolueista myös siten, että se on Liike Nytin ohella ainoa eduskuntapuolue, jonka säännöissä ei ole määritelty minkäänlaisia sukupuolikiintiöitä johtotehtäviin.

Demo Finlandin tekemän selvityksen mukaan seitsemällä eduskuntapuolueella yhdeksästä on säännöissä määritelty sitovia numeroin ilmaistuja tavoitteita tasa-arvon suhteen.

Kokoomuksen säännöissä esitetään tasapuolisen sukupuolijakauman huomioimista puoluejohdon henkilövalinnoissa, mutta tämä on vain toive. Sitovia määräyksiä tai prosenttilukuja sen säännöissä ei ole.

Perussuomalaisten säännöissä sukupuolikiintiö koskee puolueen kolmea varapuheenjohtajaa, joista ainakin yhden tulee olla nainen ja yhden mies.

Seinäjoen puoluekokouksessa sääntöjä on kuitenkin tarkoitus uudistaa. Kokoukselle annettavan pohjaesityksen mukaan varapuheenjohtajia koskeva sukupuolikiintiö oltaisiin poistamassa säännöistä.

Näin perussuomalaiset tulisivat tasa-arvoasioissa kokoomuksen kanssa samoille linjoille. Mutta mahdollisesti kuitenkin naispuheenjohtajan johdolla.