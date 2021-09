Pääministeri Sanna Marinin yllättävä poistuminen budjettiriihestä suututti keskustalaiset, jotka kokevat pääministerin jättäneen ”likaisen työn” vihreiden taivuttamisesta heille, kirjoittaa HS:n Marko Junkkari.

Politiikan seuraaminen on vähän kuin kalenteria katsoisi. Samat tapahtumat toistuvat vuodenkierrossa kerta toisensa jälkeen. Ja yleensä poliitikot myös toimivat näissä säännöllisesti toistuvissa tapahtumissa kutakuinkin aina samalla tavalla.

Tämän vuoksi keskeisten poliitikkojen, kuten pääministerin, toiminta on useimmiten ennakoitavissa. Pääministerillä on hallituksen neuvotteluissa tietty rooli ja tapa toimia, joka on yleensä toistunut aika samanlaisena hallituksesta toiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kuitenkin onnistui keskiviikkona yllättämään sekä hallituskumppanit että politiikan seuraajat.

Marin nimittäin poistui iltapäivällä Säätytalolta kesken hallituksen budjettiriihen. Kyseessä ovat hallituksen neuvottelut valtion ensi vuoden tulo- ja menoarviosta – joten voisi olettaa, että hallituksen työtä johtava pääministeri olisi mukana neuvotteluissa.

Marin kuitenkin häippäsi paikalta.

Marin kertoi antaneensa keskustalle ja vihreille tehtäväksi löytää keskenään yhteinen ratkaisu ilmastotoimien suhteen. Aikaa sovun löytymiseen Marin antoi torstaiaamuun saakka.

Tilanne budjettiriihen ilmastoneuvotteluissa oli keskiviikkoiltana pahasti jumiutunut.

Keskusta on toistuvasti luvannut julkisesti, että hallitus ei enää korota polttoaineiden hintaa. Siksi se ei voi hyväksyä esimerkiksi vihreiden haluamaa liikenteen päästökauppaa, jota keskustan mielestä Suomen ei kannata ylipäätään ottaa ennen muita maita käyttöön.

Budjettiriihen ilmastoneuvottelut muuttuivatkin keskiviikkona keskustan ja vihreiden juupas-eipäs kinasteluksi – eivätkä edenneet päivän aikana mihinkään.

Näin ollen Marinin päätös jättää keskusta ja vihreät neuvottelemaan kompromissista kahdestaan voi olla inhimillisesti ymmärrettävää. Rasittavaahan tuollaisen vänkäyksen seuraaminen on. Sitä paitsi umpisolmu saattaa paremmin aueta uusien neuvottelijoiden voimin.

Mutta Sanna Marin on myös pääministeri, jonka tehtävä on johtaa hallituksen työtä.

”Tehtäväni pääministerinä on pyrkiä löytämään yhteisymmärrys hallituksen sisällä. Pääministerin tehtävä on sovitteleva, pyrin saamaan kokonaisuuden sellaiseksi, että se on kaikkien hyväksyttävissä”, Marin sanoi esimerkiksi sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelutunnilla.

Nyt hän haki yhteisymmärrystä poistumalla paikalta.

Keskustalaisia Marinin poistuminen suututti. He näkivät sen mediatemppuna, jolla pääministeri pyrki luomaan kuvaa itsestään vahvana johtajana, joka “jättää lapset riitelemään keskenään”.

Niinpä keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi myöskin poistuvansa Säätytalosta. Jossain vaiheessa neuvotteluhuoneesta poistui myös vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo.

Puheenjohtajien poistumisen jälkeen vihreät ja keskusta sopivat jatkavansa keskiviikkoillan mittaan vääntämistä kokoonpanossa, jossa olisi neljä edustajaa molemmista puolueista.

Keskustalaisista paikalla on kansanedustaja Juha Sipilä, joka toimii myös eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajana sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja kansanedustaja Petri Honkonen. Lisäksi neljäntenä paikalla on yksi erityisavustaja.

Vihreiden neljän hengen neuvotteluryhmää johtaa ympäristöministeri Krista Mikkonen.

Mutta mistä tässä riidassa oikein on kyse?

Kuten uutisissa on moneen kertaan kerrottu, hallitus on jo pääosin päässyt sopuun ilmastolinjauksistaan. Sanna Marinin mukaan erimielisyyttä on enää vain noin 0,2 megatonnin päästöistä. Se on vähän, sillä hallitus on päättämässä budjettiriihen yhteydessä kaikkiaan 11 megatonnin päästövähennyksistä.

Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan erimielisyyden syy on kuitenkin suurempi kuin Marinin sanoma 0,2 megatonnia.

Ohisalon mukaan kyse on koko paketin uskottavuudesta.

Vihreät haluaisi pakettiin niin sanotun perälaudan, joka otettaisiin käyttöön, jos nyt tehdyt ilmastotoimet eivät osoittaudukaan riittävän vaikuttaviksi. Ja ovat siinä mielessä oikeassa, että kyse yli kymmenen vuoden ajanjaksosta ja toimien vaikutusten tarkka arviointi etukäteen näin pitkällä ajalla on hankalaa.

Vihreät ovat ajaneet muun muassa veronkorotuksia lämmityspolttoaineille, joka nostaisi monen pienituloisen elinkustannuksia merkittävästi sekä liikenteen päästökauppaa, joka korottaisi todennäköisesti bensan hintaa. Keskusta, Sdp ja Rkp eivät ole tästä innostuneita.

” Vihreiden johto haaveilee pääsevänsä esittelemään omilleen voittoaan keskustasta.

Mutta kyse on mitä suurimmassa määrin myös politiikasta. Hallituksen sisältä kerrotaan, että vihreät hakevat neuvotteluista jonkinlaista poliittista voittoa tai ”päänahkaa” keskustasta.

Vihreillä on viikonloppuna puoluekokous ja puolueen johto haaveilee pääsevänsä esittelemään omilleen voittoaan keskustasta.

Keskustalla ei vastaavasti ole mitään halua tieten tahtoen antaa vihreille tätä iloa. Etenkin kun he ovat hallituksen toiseksi suurin puolue – ja siis vihreitä suurempi. Keskustasta ei kompromissihalua siis löydy.

Sitä paitsi keskustassa ei tosissaan uskota, että vihreillä olisi kanttia kaataa hallitus. Nykyinen hallituspohja on käytännössä ainoa, johon vasemmistolaistunut vihreät keskustan mielestä ylipäätään mahtuu.

Keskustalla on aina vaihtoehtona myös porvarihallitus.

Ja sitä paitsi kannatusmielessä keskustan kovimmat poliittiset kilpailijat –kokoomus ja perussuomalaiset – ovat tällä hetkellä oppositiossa. Keskusta ei halua antaa heille lyömäaseeksi bensan hinnan korotusta.

Tilanne on siis hankala. Vihreät ovat jo pitkään moittineet pääministeri Marinia siitä, että tämä ei todenteolla halua ottaa vastuuta ja edistää hallitusohjelmaan kirjattuja ilmastotavoitteita. Viime viikolla Maria Ohisalo kritisoi Marinia vihreiden eduskuntaryhmän kesäkokouksessa hyvinkin suorasanaisesti siitä, että tämä ei ole puhunut riittävästi ilmastotoimien tarpeellisuudesta julkisuudessa.

”On eräs henkilö, pääministeri, joka johtaa hallitusta. Hänellä on tietysti vastuu siitä, että hallitus kokonaisuutena menee siihen suuntaan kuin ollaan linjattu”, Ohisalo sanoi.

Eikä Marin saa kehuja myöskään keskustalta.

Keskustan kiukkua lisää se, että keskustalaiset kokevat pääministerin jättäneen heidät tekemään likaisen työn. Keskustalaisten arvion mukaan Sdp ja keskusta ovat ilmastopaketin suhteen hyvin samanmielisiä – ja nyt pääministeri jätti heidät hoitamaan vihreiden taivuttamisen ruotuun ja huolehtimaan hallituksen koossa pysymisestä.

”Sen pitäisi olla pääministerin tehtävä”, eräs keskustalainen sanoo.