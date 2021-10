Onko Sdp:n Antti Rinne palaamassa ay-johtajaksi? HS:n tietojen mukaan Rinnettä on houkuteltu AKT:n uudeksi puheen­johtajaksi

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto etsii uutta puheenjohtajaa viime keväänä eronneen Marko Piiraisen paikalle. HS:n tietojen mukaan Rinnettä on pyydetty tehtävään.

Eduskunnan varapuhemies Antti Rinnettä (sd) on kosiskeltu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton (AKT) uudeksi puheenjohtajaksi.

Näin HS:lle kertoo hyvin työmarkkina-asioita tunteva lähde. Toinenkin työmarkkinavaikuttaja vahvistaa, että AKT:lle uutta puheenjohtajaa hakeva etsintäpartio olisi kesällä kysynyt Rinteen kiinnostusta – mutta kyseinen lähde epäili Rinteen mahdollisesti kieltäytyneen.

On vielä kolmaskin lähde, joka kertoo asian olevan edelleen auki. Hänen tietojensa mukaan Rinne ei olisi sanonut AKT:lle kyllä, muttei myöskään kategorisesti ei.

Vaikka Rinne ei siis välttämättä ole siirtymässä takaisin liittojohtajaksi, ajatus on kutkuttava.

Etenkin nyt, kun syksyn ja talven työmarkkinakierroksesta näyttää tulevan poikkeuksellisen vaikea. Koko sopimusjärjestelmä on nimittäin historiallisessa murroksessa.

Metsäteollisuus ry on irtautunut työehtosopimustoiminnasta ja neuvottelee työehdoista liittojen sijaan yrityskohtaisesti. Metsäjätti UPM Kymmene on vienyt tämän vieläkin pidemmälle ja haluaa sopia työehdoista erikseen kunkin liiketoimintayksikkönsä osalta.

Myös teknologiateollisuus ilmoitti viime keväänä irtautuvansa osittain tes-järjestelmästä.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta onkin epäillyt, että työnantajan tarkoitus on laajemminkin keikauttaa työntekijä- ja työnantajaleirin välinen voimatasa­paino uuteen asentoon. Eloranta on puhunut haastattelussa kolmikannan kriisistä, josta esimerkkinä hän on maininnut Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) päätöksen kävellä ulos kolmikantaisesta palkka- ja avoimuustyöryhmästä.

Kolmikannalla tarkoitetaan sitä, että työntekijöiden ja työnantajien keskus­järjestöt valmistelevat yhdessä maan hallituksen kanssa esimerkiksi työelämää koskevaa lainsäädäntöä.

Siksi olisikin kiinnostavaa tilanne, jos maan entinen pääministeri Rinne siirtyisi kolmikannan hallituskulmasta takaisin palkansaajakulmaan.

Ja kiinnostavaa se on etenkin siksi, että työmarkkinakentässä on tosiaan käynnissä perustavanlaatuinen murros.

” Ainakin jotkut ay-puolen edustajat toivoisivatkin nyt kehiin Rinteen kaltaista toimijaa, joka ei varmasti pitäisi näkemyksiään työantajaleirin aikeista vakan alla.

Moni palkansaajapuolen edustaja tuntuu nimittäin pelkäävän, että työnantajalla on tarkoituksena murentaa suomalainen yhdessä sopimiseen pohjaava hyvinvointivaltiomalli. Siihen nähden monen ay-ihmisen mielestä palkansaajapuolen johtajat ovat olleet syksyn neuvotteluiden alla liiankin varovaisia.

AKT on tunnetusti ärhäkkä ammattiliitto, joka on etenkin takavuosina ollut kovin lakkoherkkä. Pistämällä satamat kiinni ja rekat parkkiin AKT on saanut Suomen vientiteollisuuden saman tien seis.

Vaikka liitto on pieni, sillä on siis melkoiset muskelit.

Antti Rinne todennäköisesti myös tietäisi, miten voimaa voi käyttää. Ainakin aikoinaan Ammattiliitto Pron puheenjohtajana Rinne tuli tunnetuksi aggressiivisena liittojohtajana, joka herkästi uhkasi lakolla.

AKT:n puheenjohtajan paikka on auki, koska edellinen puheenjohtaja Marko Piirainen erosi yllättäen tehtävästään viime keväänä. Hänet nimitettiin tuolloin SAK:n hallinto-osaston johtajaksi. Piiraisella olisi ollut puheenjohtajakautta jäljellä vielä reilu vuosi.

AKT:n valtuusto nimitti viime keväänä etsintäryhmän hakemaan liitolle uutta puheenjohtajaa. Ryhmän pitäisi antaa raporttinsa uudesta johtajasta marraskuussa kokoontuvalle AKT:n valtuustolle. Uusi puheenjohtaja voitaisiin valita tuolloin. Jos nimi ei ole vielä marraskuussa selvillä, niin sitten valinta voisi tapahtua liiton edustajakokouksessa kesällä 2022.

AKT:n väliaikaisena puheenjohtajana toimii nyt varapuheenjohtaja Pekka Lehtonen.

Pitkän ay-taustan omaava Rinne on aikoinaan työskennellyt myös AKT:ssä. Hän irtisanoutui vuonna 1996 AKT:n lakimiehen paikalta – eron syynä olivat matkalaskuihin liittyvät epäselvyydet, mutta ihan täyttä selvyyttä epä­selvyyksistä ei ole saatu.

Vuonna 2002 Rinne valittiin erityisalojen toimihenkilöliitto Erton puheen­johtajaksi ja vuonna 2005 Toimihenkilöunionin johtoon. Sittemmin nimensä Proksi muuttaneesta liitosta Rinne siirtyi politiikkaan vuonna 2014 tultuaan valituksi Sdp:n puheenjohtajaksi Jutta Urpilaisen tilalle. Sen jälkeen Rinne toimi valtiovarainministerinä 2014–2015.

Rinne johdatti Sdp:n vaalivoittoon ja pääministeripuolueeksi vuoden 2019 vaaleissa. Hänen pääministerikautensa jäi kuitenkin vain puoleen vuoteen. Rinne joutui jättämään pääministerin tehtävän joulukuussa 2019 hallitus­kumppani keskustan epäluottamuksen vuoksi.

Pääministerieron jälkeen on toistuvasti spekuloitu Rinteen paluuta Sanna Marinin (sd) hallituksen ministeriksi. Viimeksi asiasta kirjoitti Ilta-Sanomat syyskuun alussa, mutta silloin tieto tyrmättiin uutisankkana.