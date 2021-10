Kokoomuksen Petteri Orpolta kysyttiin, olisiko kokoomus valmis lähtemään hallitukseen, joka ryhtyy perumaan jo nyt tehtyjä ilmastotoimia. Lyhytsanainen kieltäytyminen yllätti selvästi perussuomalaisten Riikka Purran, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Marko Junkkari.

Aina silloin tällöin politiikassa on hetkiä, jolloin joku poliitikko onnistuu yllättämään yleisönsä täydellisesti. Näin kävi keskiviikkoiltana HS:n ja Aalto EE:n järjestämän Taloudenpuolustuskurssin puheenjohtajapaneelissa.

”Ei”, sanoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo heti paneelin alussa. Ja sai yleisön hämmentymään. Yllätys ei sinänsä koskenut itse asiaa tai Orpon vastauksen sisältöä.

Syynä oli vastauksen tömäkkyys. Se oli pelkkä ”ei”. Siihen ei liittynyt mitään lievennyksiä. Eikä lause jatkunut siitä mihinkään. Orpo vastasi yksiselitteisesti ”ei”. Ja lauseen perässä oli piste. Ja sitten hiljaisuus.

Kyse oli siitä, että Orpolta kysyttiin paneelissa, olisiko kokoomus valmis lähtemään hallitukseen, joka ryhtyy perumaan jo nyt tehtyjä ilmastotoimia.

Kysymyksen johdantona referoitiin perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran tiistaista haastattelua Suomen Uutisissa, jossa Purra vaati Suomen nykyisen ilmastopolitiikan hölläämistä ja hiilineutraalisuustavoitteen siirtämistä nykyisestä tavoitevuodesta 2035 vuoteen 2050.

Purra perusteli vaatimustaan sillä, että hänen liian tiukkana pitämänsä ilmastopolitiikka on osaltaan vaikuttanut Euroopan energiakriisiin syvenemiseen. Maakaasun markkinahinta on viime kuukausina noussut kolminkertaiseksi ja raakaöljynkin hinta on noussut. Myös sähkön hinta on monessa maassa noussut.

Purran mukaan energian hinnan nousun myötä Euroopassa on jo ”miljoonia energiaköyhiä”, jotka eivät selviä sähkölaskun maksamisesta. Purra epäili, että sama kohtalo voi odottaa ensi talven pakkasilla myös monia suomalaisperheitä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmastopaneelissa keskiviikkona.

Paneelissa keskustan Annika Saarikko kiisti Purran näkemyksen siitä, että Euroopan energiakriisin pääsyy olisivat ilmastotoimet. Ja oikeassa Saarikko oli – ilmastotoimilla on varmasti vaikutusta, mutta kriisin syyt ovat paljon moninaisemmat. Syytä löytyy maailmanpolitiikan kiemuroista – ja niin Kiinasta, Venäjästä kuin EU:stakin.

Mutta palataan siihen Orpon ei-vastaukseen.

Orpo on toki lukuisia kertoja aiemmin puheissaan korostanut ilmastotoimien merkitystä ja sitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen on aikamme tärkein tehtävä. Mutta samaan aikaan kokoomuksessa on myös ärhäkästi vastustettu esimerkiksi hallituksen tekemiä polttoaineiden veronkorotuksia.

Varsinainen yllätys ei kuitenkaan ollut se, että Orpo näin tiukasti vastusti ilmastotoimien lieventämistä. Yllätys olisi ollut, jos hän olisi halunnut niitä ilmastopaneelissa lieventää.

Kiinnostavaa olikin se, että Orpo näin tömäkästi torppasi perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran esityksen.

Vastaus selvästi yllätti Purran.

”Aika pikainen vastaus”, Purra sanoi Orpolle.

Purran yllättyneisyytä selittänee se, että kokoomus on kannatuskyselyiden kärjessä ja koko ajan korostetusti yrittänyt pitää kaikki ovet auki seuraavan hallituskoalition mahdollisten puolueiden suuntaan. Yleensä Orpon vastaukset kysymyksiin, jotka koskevat tulevaa hallituspohjaa ovat melkoista hipsuttelua.

Nyt hän kuitenkin sanoi yksiselitteisesti ei ilmastotoimissa peruuttamiselle.

Orpo vielä alleviivasi paneelissa, että ilmastotavoitteissa ei voi yhtään peruuttaa.

”Siitä ei voi yhtään tinkiä”, Orpo sanoi.

Taloudenpuolustuskurssi on Helsingin Sanomien ja Aalto EE:n vuodesta 2015 lähtien järjestämä tapahtuma, jossa yritysten edustajat ja poliitikot kohtaavat toisensa. Asiantuntijoina tapahtumassa on Aalto-yliopiston asiantuntijoita.

Taloudenpuolustuskurssilla on monena vuonna järjestetty puheenjohtajatenttejä, jotka ovat poikenneet tavallisesta. Niissä on nimittäin ollut kerrallaan vain yksi teema.

Suurimpien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat siis päässeet keskustelemaan tunnin ajan vain samasta asiasta.

Tentit ovat olleet todella virkistäviä.

Yleensähän vaalitenteissä joudutaan hyppimään pikavauhtia aiheesta toiseen, koska tarkoitus on kattaa äänestäjän kannalta mahdollisimman monta olennaista aihealuetta.

Yhteen teemaan keskittyminen on kuitenkin tuonut Taloudenpuolustus­kurssin paneeleihin aivan erilaisen sävyn – ja uskallan väittää, että puoluejohtajien välille on syntynyt aiemmin ihan aitoa keskusteluakin esimerkiksi sosiaaliturvan uudistamisesta tai työllisyydestä.

Idea on yksinkertainen – puhutaan yhdestä asiasta ajan kanssa –mutta se on silti osoittautunut toimivaksi. Tämänvuotisella Taloudenpuolustus­kurssilla tämä yksinkertainen konsepti kuitenkin kehittyi entistäkin paremmaksi.

Ilmastonmuutoksen torjunnan monesta perusasiasta viisi puheenjohtajaa olivat pääosin yllättävänkin samanmielisiä. Paneelissa syntyi myös ihan aitoa vuoropuhelua.

Erinomaista paneelin veti kaksi Aalto-yliopiston opiskelijaa. Elina Rauvala on taloustieteiden maisteriopiskelija, Milja Leinosen pääaine on bioinformaatioteknologia. Molemmat ovat Aallon ylioppilaskunnan johtajia.

Leinonen ja Rauvala lähestyivät ilmastonmuutosta paneelissa systeemisestä kulmasta. Se oli erinomainen ratkaisu, jotta ongelmaa voitiin tarkastella oivasti kokonaisuutena.

Ja lisäksi osoittaa hämmästyttävää taitoa paneelin vetäjiltä ylipäätään saada poliitikolta lyhyt vastaus. Suorastaan huippuosaamista osoittaa kyky saada politiikoilta paneelissa vastaus, jossa on vain kaksi kirjainta.

Siihen Leinonen ja Rauvala keskiviikkona pystyivät.