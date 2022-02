”Ongelmat ovat syvällä” – Vihreät on ajautunut kriisiin, mutta puolueen kuriositeetilla Jaakko Musta­kalliolla on oma ratkaisunsa

Vihreiden aluevaalitulos oli surkea. Eikä viime kesän kuntavaaleissakaan hyvin mennyt. Vihreät on kriisissä, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Marko Junkkari kommentissaan.

Vihreillä on peiliin katsomisen paikka, kirjoitti vihreiden entinen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio viime viikolla blogissaan ja Twitterissä.

Ja oli mielestäni ainakin osin väärässä. Mutta palataan siihen kohta. Kerrataan ensin faktat.

Vihreiden aluevaalitulos oli surkea. Eikä viime kesän kuntavaaleissakaan hyvin mennyt.

Vihreät on siis kriisissä.

Se on viime päivinä tullut selväksi, sillä teemasta on kirjoitettu aika monen avohakkuun verran kolumneja sanomalehtiin. Myös vihreät itse ovat kunnostautuneet asian puimisessa, sillä vihreät osaavat itseruoskinnan taidon – jotkut tuntuvat jopa oikein tykkäävän siitä.

Lue lisää: Vihreät tyri loistavan tulevaisuutensa, ja nykyjohdolle paluu laajan yleisön puolueeksi voi olla äärimmäisen vaikeaa

Lue lisää: Aluevaalit syvensivät vihreiden vaikeuksia

Parhaiten omien kritisoinnissa kunnostautui – kuten kai aina –veteraanipoliitikko Osmo Soininvaara, joka blogissaan antoi vihreille täyslaidallisen.

Soininvaara kiinnitti huomiota siihen, että vasemmistolaisten osuus vihreissä on viime vuosina noussut. Hänen mukaansa syynä ei kuitenkaan ole se, että vasemmistolaisten määrä puolueessa olisi noussut.

”Muut ovat vain kadonneet”, Soininvaara kirjoitti.

Ongelma ei Soininvaaran mukaan ole kuitenkaan puolueen ”vasemmistolainen” imago – vaan kyseisen imagon tyhjyys.

”Ollaan vasemmistolaisia tunteen tasolla, mutta ei ole esitetty toimivaa ohjelmaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi”, Soininvaara kirjoitti.

”Vulgäärivasemmistolaisuuden” ongelma on Soininvaaran mukaan ”eräänlainen naiivius”. Ei uskalleta puhua vaikeista asioista, vaan ”leivotaan se kummallisen unelmahötön alle”.

Pidetään siis äänestäjiä tyhmempinä kuin he ovat. Ja jos joku pitää muita tyhminä, todennäköisesti hän kokee olevansa itse muita fiksumpi.

Ylimielisyys onkin se ominaisuus, josta vihreitä useimmiten syytetään.

Näin ollen vihreiden poliitikoilla voisi hyvinkin olla peiliin katsomisen paikka. Kuten Jaakko Mustakallio esitti.

Peilitoive on kuitenkin siinä mielessä hassu, että peilistä katsoja näkee vain itsensä. Vihreille voisikin tehdä välillä hyvää katsoa asioita vähän laajemmin itsensä ja oman pienen piirinsä ulkopuolelta.

Jaakko Mustakallio otti viime viikolla yhteyttä ja ehdotti haastattelua itsestään.

Mikäpä siinä, tuumasin, vaikka peilivertaus olikin kömpelö.

Mustakallio oli aluevaaleissa vihreiden ääniharava.

Hän sai Pirkanmaalla 1 928 ääntä. Se oli 500 ääntä enemmän kuin mitä vihreiden väliaikainen puheenjohtaja Iiris Suomela sai samalta hyvinvointialueelta.

Vihreiden puheenjohtajan sijaisena toimii Iiris Suomela.

Sitä paitsi Mustakallio on mies, millä on jo itsessään vihreissä tiettyä kuriositeettiarvoa. Olihan aluevaaleissa valituista 90 vihreästä aluevaltuutetusta peräti 77 naisia.

”Olen viulua soittava reservin luutnantti ja pelaan futista”, Mustakallio kertoo puhelimessa. Sinänsä on vaikea nähdä, mitä merkitystä sotilasarvolla tai harrastuksilla on aluevaalianalyysissä. Mutta ilmeisesti Mustakallio ottaa nämä esiin, koska hän haluaa selittää kuka on. Ja samalla haluaa erottautua vihreiden joukosta.

Vaalikoneesta näkee, että Mustakallio ei ole erityisen oikeistolainen. Mutta ei hän silti ole ihan arvokartan vasemmassa alalaidassakaan, josta löytyvät lähes kaikki vihreiden nykyiset kansanedustajat.

34-vuotias Mustakallio on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän työskentelee johtavana vastuullisuusasiantuntijana Ellun kanat -viestintätoimistossa. Mustakallio on myös Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Hän toimi kaksi vuotta vihreiden varapuheenjohtajana, mutta ei saanut jatkoa syksyn 2021 puoluekokouksessa.

Kolmas erottava tekijä on se, että Mustakallio ei ole Helsingin Kalliosta. Tämä on sinänsä oletettavaakin, sillä Helsinki ei osallistunut aluevaaleihin. Eipä vaaleissa ehdokkaina siis kalliolaisia ollutkaan.

Mustakallio selittää, että Kallion kupla on kuitenkin laajempi käsite kuin pelkkä maantieteellinen postinumeroalue 00530. Joku voi olla Kallion kuplan jäsen, vaikka asuisi Tampereella tai jossain muualla Suomessa.

Kallion kupla viittaa Mustakallion mukaan vihreiden helsinkiläiseen ydinporukkaan. Sen näkemykset poikkeavat usein muun Suomen vihreiden näkemyksistä.

Helsingissä asuu väestön keskiarvoa koulutetumpaa ja liberaalimpaa väkeä. Muillakin puolueilla pääkaupungin edustajat erottuvat puolueen muusta väestä. Vihreissä helsinkiläiset ovat kuitenkin valtavirtaa.

Siitä kumpuaa eripuraa. Ja se on Mustakallion mukaan yksi selitys vihreiden vaikeuksiin.

”Ei riitä, että tehdään kosmeettisia muutoksia. Ongelmat ovat paljon syvemmällä”, hän sanoo.

Mustakallio on tiivistänyt analyysinsä viiteen teemaan.

Kun Mustakallio ryhtyy käymään niitä läpi, selviää että itse asiassa hän ei haluakaan vihreiden käpertyvän itsekseen peilin ääreen tuijottamaan omakuvaansa.

Sen sijaan Mustakallio haluaisi, että puolueessa olisi katto paljon nykyistä korkeammalla ja seinät leveämmällä.

Tässä Mustakallion teesit:

1. Tule sellaisena kun olet

Vihreissä on Mustakallion mukaan vallalla sisäänpäin kääntynyt pienpuolueen kulttuuri. Jotta puolue voisi kasvaa isoksi, myös kulttuurin pitäisi muuttua. ”Meidän pitäisi olla avosylin ihmisiä vastaanottava kansanliike”, hän sanoo.

Sitä se ei hänen mukaansa tällä hetkellä ole.

Mustakallio arvioi, että vihreiden perusarvot hyvinvointivaltion puolustaminen, luonnon suojelu ja jakamaton ihmisarvo ovat sellaisia, jotka valtaosa suomalaisista allekirjoittaa. Tulijoita puolueeseen siis varmasti olisi.

Mutta jostain syystä vihreiden kulttuuriin kuuluu yhden totuuden linja. Perusarvojen ohella pitäisi allekirjoittaa koko liuta muitakin asioita elämäntapavalinnoista ja puhetavasta lähtien. Kokonaisen elämänfilosofian hyväksyminen kaikkine nyansseineen voi olla tosi vaikeaa.

Ja jos ei ole valmis allekirjoittamaan kaikkea, puolueen kulttuuri voi tuntua Mustakallion mukaan hylkivältä ja vieraalta.

”Meillä pitäisi vihreissä olla toleranssia monimuotoisuudelle”, Mustakallio sanoo.

Tarkoittaako tämä siis sitä, että jos jotakuta kansalaista kiinnostaa esimerkiksi lähijoen entisöinti ja suojelu, vihreiden toimintaan lähtiessään hänen pitäisi samalla allekirjoittaa intersektionaalisen feminismin puhetapa?

”Kutakuinkin”, Mustakallio myöntää. Vaikka vähän hämmentyykin kysymyksestä.

”Tietenkin yhteinen arvomaailma täytyy jakaa. Mutta kaikkien ei ole oleellista osata akateemisen feminismin kaikkia termejä. Tarvitaan hyväntahtoisuutta keskusteluissa ja muiden ymmärtämistä. Kaikkien ei tarvitse ajatella samalla tavalla kaikesta. Vaikka kunnioitat muiden mielipiteitä, sinun ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä.”

”Meidän pitäisi pystyä kutsumaan ihmisiä mukaan sellaisina kuin he ovat. Vihreissä tarvitaan kuplien puhkomista ja ristiinpölyttämistä, jotta kulttuurinmuutos isoksi puolueeksi onnistuisi.”

2. Parhaan argumentin puolue

Mustakallion mukaan vihreitä on perinteisesti kuvannut se, että kyseessä on ”parhaan argumentin puolue”.

”Se minuakin on vihreissä alusta lähtien viehättänyt”, Mustakallio sanoo.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että vihreissä luotetaan tieteeseen. Ja että poliittisia kantoja on yritetty aina muodostaa parhaan saatavilla olevan tiedon pohjalle. Tiedolla on yritetty siis rakentaa parempaa maailmaa.

Mustakallio kertoo, että viime aikoina hän on miettinyt vihreiden tuntuvan usein olevan parhaan argumentin sijaan parhaan identiteetin puolue.

”Vihreissä on jännää se, miten paljon ihaillaan ihmisiä, joiden elämäntapa on kestävä. Ihaillaan ihmisiä, jotka pyöräilevät kesät ja talvet ja käyvät kylmässä suihkussa. Vaikka sanotaan, että iso kuva on tärkeä, samalla ihaillaan valtavasti ihmisiä, joiden henkilökohtainen hiilijalanjälki on mahdollisimman matala.”

Näin ollen Mustakallion mukaan vihreissä helposti unohtuu, että eri puolilla Suomea elämisen mahdollisuudet ovat hyvin erilaisia. Vihreiden pitäisi paremmin hyväksyä se, että kestävää elämää voi elää eri tavoin paikoissa ja erilaisissa elämäntilanteissa.

Vaikka henkilökohtaisilla ratkaisuilla on merkitystä, Mustakallion mukaan on huolestuttavaa, jos yksilön valintojen ihailu menee liian pitkälle. Politiikassa pitäisi kuitenkin olla kyse isojen yhteiskunnallisten systeemimuutosten tekemisestä.

Siinä tarvitaan tietoa ja laajaa näkemystä. Ei vain yksittäisten ihmisten talvipyöräilyä ja kylmiä suihkuja.

Vihreiden aluevaaliehdokas Jaakko Vuorio, Jaakko Mustakallio ja vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsä seurasivat aluevaalitulosiltaa 23. tammikuuta.

3. Politiikka on luottamusbisnestä

”Hallituspolitiikkaan tarvitaan lisää ytyä”, Mustakallio sanoo. Politiikassa luottamus on tärkeää. Ja sen voi myös helposti menettää. Vihreiden saavutuslista Sanna Marinin (sd) hallituksessa ei ole kovin pitkä.

Mustakallio ryhtyy luettelemaan: Ilmastoasioissa on paljon hyviä suunnitelmia, mutta konkretia on ollut vähäistä. Terapiatakuu on täysin jumissa. Vihreät on aktiivisesti ajanut raidelähiliikenteen edistämistä eri puolilla Suomea, mutta VR romuttaa parhaillaan siihen tarvittavia lähijunia. Turpeen poltto jatkuu. Ihmisiä karkotetaan vaarallisiin maihin. Seksuaalirikosten poliisitutkinnoissa on ongelmia.

”Esiintyvät taiteilijat, ravintolatyöntekijät, opiskelijat – onko heillä sellainen olo, että vihreät ovat korona-aikana puolustaneet heitä ja heidän tapaansa elää?” Mustakallio kysyy ja vastaa itse.

”Meillä ei ole ollut selkeää roolia näissä ydinkannattajaryhmissä oikein missään vaiheessa hallituskauden aikana. Ei ole pystytty riittävästi laittamaan kovaa kovaa vastaan.”

4. Suomalaisia yhdistää useampi asia kuin erottaa

Mustakallion mukaan vihreiden ei pitäisi ottaa sukupuolta jakolinjaksi. Esimerkiksi Saksassa vihreiden vaalivoiton keskeinen syy oli hänen mukaansa se, että siellä puolue sai tasaisesti kannatusta niin miehiltä kuin naisiltakin.

”Meidän pitäisi miettiä, miten pystymme puhuttelemaan kaikkia sukupuolia paremmin ja saamaan kannatusta. Jos naisoletetut ovat vain se mitä tavoitellaan, siinä tulee katto helposti vastaan. Meidän pitäisi tavoitella kaikkia suomalaisia, kaikkialla Suomessa.”

Lue lisää: Saksan vihreät sai uuden johdon, joka haluaa puolueen olevan keskusta­vasemmiston johtava voima

5. Vihreät on jäänyt sivustaseuraajan rooliin

Mustakallion mukaan vihreät on aina ollut tulevaisuuspuolue, joka pyrkii siihen että asiat olisivat huomenna paremmin. Siksi puolue haluaa panostaa ympäristöön, lapsiin, nuoriin, koulutukseen.

”Viime aikoina olemme kuitenkin jääneet sivustaseuraajan rooliin. Meillä ei ole ollut enää aloitetta yhteiskunnallisessa keskustelussa”, Mustakallio sanoo.

Hänen mukaansa vihreiden pitäisi pyrkiä takaisin etulinjaan.

”Tarvitsemme uusia kiinnostavampia avauksia, kirkkaampaa visiota ja parempia perusteluita.”

Kiinnostavampaa, kirkkaampaa ja parempaa – helppo sanoa, mutta ehkä ei niin helppoa käytännössä toteuttaa. Jaakko Mustakallio, kerro yksi konkreettinen asia, mitä vihreiden pitäisi tehdä juuri nyt?

”Meidän on mentävä ihmisiä pysäkille vastaan, rakennettava seinät leveämmälle ja...”, hän aloittaa.

Ei, ei, ei! Nyt ei käy mainospuhe. Konkretiaa!

”...meidän on tehtävä todeksi vihreät teemat pala palalta: lisättävä lähijunia, kestävää maataloutta, luonnonsuojelua, kulttuuria ja yrittäjyyttä. Näissä teemoissa meitä on vuosien varrella arvostettu, ja niihin löytyy aivan varmasti intoa. Kunhan käärimme hihat...”

Ja varmaan kannattaa silti katsoa myös sinne peiliin.