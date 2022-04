Helsinkiläinen kansanedustaja Suldaan Said Ahmed on ensimmäinen vasemmisto­liiton kansanedustaja, joka julkisesti liputtaa Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

”Olen itse kokenut sodan lapsena. En halua kokea sitä uudestaan”, sanoo vasemmisto­liiton kansan­edustaja Suldaan Said Ahmed.

Kansanedustaja Suldaan Said Ahmed (vas) on muuttanut Nato-kantaansa.

”Kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä”, hän sanoo HS:lle.

Said Ahmedin ilmoitus on kiinnostava, koska hän on ensimmäinen vasemmistoliiton kansanedustaja, joka julkisesti liputtaa Naton puolesta.

Said Ahmed kertoo aiemmin suhtautuneensa Natoon varauksella. Kanta ei ollut jyrkän kielteinen mutta ei myöskään myönteinen.

”Ajattelin lähinnä, että jäsenyys ei ole ajankohtainen. Mutta oli hyvä, että meillä oli Nato-optio takataskussa.”

Kaikki muuttui 24. helmikuuta, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan.

Ensin Said Ahmed muutti kantansa aseapuun. Sitä piti hänen mielestään antaa Ukrainalle, vaikka Suomi on aiemmin karttanut aseiden toimittamista sotaa käyvään maahan.

”Ajattelin, että mitä jos Suomi olisi Ukrainan tilalla. Tietysti toivoin, että meitäkin silloin autettaisiin.”

Hyökkäystä seuranneina viikkoina Said Ahmed pohti paljon Suomen turvallisuutta ja mahdollista Nato-jäsenyyttä. Öitäkin hän kertoo valvoneensa asiaa miettiessään.

”Nato-kantani muuttuminen perustuu selvityksiin, asiaan perehtymiseen, keskusteluihin ja punnittuun ajatteluun. Olen tavannut ja kuullut lukuisia asiantuntijoita”, Said Ahmed sanoo.

Mitä enemmän Said Ahmed jäsenyyden hyvistä ja huonoista puolista kuuli, sitä varmempi hän oli Nato-jäsenyyden järkevyydestä.

Suomen vakauspolitiikalta putosi pohja Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Venäjä osoittautui arvaamattomaksi ja aggressiiviseksi naapuriksi, joka ei kaihda voima­politiikan käyttämistä tavoitteidensa toteuttamiseksi.

”Olen aina ollut rauhanaktivisti – solidaarisuuden ja rauhan puolella. Eikä näissä arvoissani ole mikään muuttunut”, Said Ahmed sanoo.

Hän kertoo kuitenkin tulleensa siihen tulokseen, että Nato-jäsenyys on näissä olosuhteissa Suomelle paras rauhan tae.

”Naton keskeinen pointti on jäsenyyden tuoma turvatakuu. Meidän tukenamme olisi kaikkien Nato-maiden sotilaallinen voima, ja se nostaa hyökkäyksen kynnyksen meihin erittäin korkealle. Ja tämä edistää myös maailmalla rauhaa”, Said Ahmed sanoo.

Jäsenyyden myötä Suomi pääsee Naton viidennen artiklan turvatakuiden piiriin, joissa hyökkäys yhteen jäsenmaahan tulkittaisiin hyökkäykseksi niitä kaikkia vastaan.

”Olen itse kokenut sodan lapsena. En halua kokea sitä uudestaan”, Said Ahmed sanoo.

Said Ahmed on syntynyt Somaliassa. Suomeen hän muutti perheensä kanssa teini-ikäisenä. Eduskuntaan helsinkiläinen Said Ahmed nousi viime syksynä varapaikalta Paavo Arhinmäen siirryttyä Helsingin kaupungin pormestaristoon.

Said Ahmedin mukaan monilla ihmisillä on Naton suhteen turhia pelkoja. Jäsenyys ei tarkoita, että Suomeen tulisi vääjäämättä ydinaseita tai rauhanajan tukikohtia. ”Jäsenyyden ehdoista ja sisällöstä sovitaan neuvotteluissa”, hän sanoo.

Eikä suomalaisia varusmiehiä olla myöskään lähettämässä suin päin maailmalle sotimaan.

”Mahdollisiin operaatioihin lähetettävät sotilaat ovat ammattilaisia ja reserviläisiä. He tekevät siitä erikseen sopimukset.”

Said Ahmed korostaa Naton merkitystä myös huoltovarmuuden osalta. Se on pienelle maalle olennaista mahdollisen kriisin iskiessä.

Said Ahmed sanoo uskovansa, että Suomi voisi päästä hakemuksen jättämisen jälkeen Naton jäseneksi hyvin nopeassa aikataulussa. Täyttäähän Suomi jo nyt käytännössä kaikki jäsenyysehdot.

”Jäsenyys olisi vain sinetti. Mehän olemme jo erittäin läheinen kumppani Naton kanssa.”

Said Ahmed kertoo, että ei tiedä, onko vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä hänen lisäkseen muita Nato-jäsenyyden kannattajia. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin korostaa, että demokratiaan kuuluu oikeus olla asioista eri mieltä.

Said Ahmedin mukaan on todella huolestuttavaa, että sosiaalisessa mediassa Natoa vastustavia haukutaan putinisteiksi. Ja rienataan takavuosien poliittisia päättäjiä vääristä päätöksistä ja hyväuskoisuudesta Venäjän suhteen.

”Se on just sitä, mitä Putin haluaa – kahtia jakautumista. Tärkeintä nyt olisi yhtenäisyyden vahvistaminen ja terve keskustelu Suomen turvallisuudesta.”

Puolueena vasemmistoliitto vastustaa Nato-jäsenyyttä. Eikä ihan vähän vastustakaan, vaan tiukasti ja ehdottomasti.

Puolueen nykyisessä tavoiteohjelmassa asia ilmaistaan yksiselitteisesti:

”Suomen ei tule liittyä sotilasliitto Natoon.”

Varmuuden vakuudeksi vuonna 2019 vasemmistoliiton puoluevaltuusto linjasi, että puolue ei myöskään voi istua hallituksessa, joka hakee Nato-jäsenyyttä.

Se oli niin sanottu kynnyskysymys. Siis asia, joka estäisi vasemmistoliiton hallitukseen osallistumisen.

Tuolloin vuonna 2019 kynnys tosin oli aika teoreettinen, sillä eihän kukaan silloin uskonut Suomen olevan menossa Natoon. Mutta siitä huolimatta vasemmistoliitto halusi lausua kynnyskysymyksensä julki. Se ei istuisi hallituksessa, joka vie Suomen Natoon.

Syynä oli se, että Nato on vasemmistoliittolaisille mitä suurimmassa määrin ideologinen kysymys. Naton vastustus on ollut yksi niistä peruspilareista, jotka kaikki puolueen toimijat ovat voineet allekirjoittaa.

Se on ollut ”vasemmistoliittoa yhdistävä tekijä”, kuten puolueen puheenjohtaja Li Andersson on todennut.

Mutta Venäjän Ukrainaan kohdistuneen suurhyökkäyksen jälkeen kaikki on toisin. Myös vasemmistoliitossa.

Mielipidekyselyiden mukaan puolueen kannattajista nyt suurempi osa kannattaa kuin vastustaa Nato-jäsenyyttä.

Nato ei enää välttämättä olekaan vasemmistoliitossa yhdistävä tekijä. Siitä saattaa päinvastoin tulla hyvinkin hajottava teema.

”Siksi on tärkeää jättää tilaa sisäiselle keskustelulle ja erilaisten mielipiteiden ilmaisuille”, puheenjohtaja Andersson sanoi maaliskuussa vasemmistoliiton puoluevaltuustolle pitämässään puheessa.

Li Andersson puhui tiedotusvälineille vasemmistoliton puoluevaltuuston kokouksen jälkeen Helsingissä 19. maaliskuuta.

Samaan syssyyn Andersson kuoppasi puoluevaltuuston vuonna 2019 määrittelemän kynnyskysymyksen.

Anderssonin mukaan puolueella ei ole syytä lähteä hallituksesta, vaikka Suomi hakisi sotilasliiton jäsenyyttä. Andersson perusteli kynnyskysymyksestä luopumista sillä, että Nato-jäsenyys ei ole hallitusasia. Sen sijaan ratkaisu on Anderssonin mukaan ennen kaikkea eduskunnan käsissä.

”Asiassa tullaan hakemaan mahdollisimman laajaa parlamentaarista konsensusta”, Andersson sanoi.

Anderssonin perustelu oli vähän hassu, koska nimenomaan maan hallitus on keskeisessä roolissa hakuprosessista päätettäessä. Hallitus esittelee tasavallan presidentille päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta. Mutta ei sorruta valtio­sääntö­oikeudellisiin saivarteluihin. Eduskunnalla on joka tapauksessa iso rooli hakemusta pohjustavan selonteon käsittelyssä. Ja eduskunta siunaa Nato-sopimuksen sitten, kun se on valmis.

Maaliskuussa vasemmistoliiton puoluevaltuusto ei linjannut kynnyskysymyksestä luopumisesta. Asiasta on siis vain Li Anderssonin henkilökohtainen kanta. Mutta käytännössä valtuusto tuskin tulee myöhemminkään kävelemään puolueen puheenjohtajan näkemyksen yli. Se tarkoittaisi puheenjohtajan vaihtamista.

Näin ollen vasemmistoliitto ei lähde Sanna Marinin (sd) hallituksesta, vaikka hallitus esittäisi tasavallan presidentille Nato-hakemuksen jättämistä.

Vasemmistoliitolla on kesäkuun toisena viikonloppuna puoluekokous, jossa puolueen on tarkoitus hyväksyä uusi tavoiteohjelma. Voisikin veikkailla, että puoluekokouksessa käydään rapsakka keskustelu puolueen Nato-linjasta.

Tai sitten ei käydä.

Puoluekokouksen pohjustukseksi vasemmistoliitto on lähettänyt luonnoksen uudesta tavoiteohjelmastaan puolueen piireihin ja puolueosastoihin kommentoitavaksi. HS:n näkemästä luonnoksesta löytyy melkoinen yllätys.

Siinä ei nimittäin mainita Natoa lainkaan.

Luonnoksen asiakohdassa 5.3. käsitellään vasemmistoliiton ulko- ja turvallisuus­poliittisia tavoitteita. Osio lähtee liikkeelle rauhasta, kuten vanhassakin tavoite­ohjelmassa.

”Kaiken kehityksen ja ihmisyyden edellytys on rauha”, luonnoksessa todetaan.

Myös luonnoksen tavoitelistauksessa on paljon samoja tavoitteita kuin vanhassa ohjelmassa. Siinä vaaditaan edelleen muun muassa Palestiinan ja Länsi-Saharan valtioiden tunnustamista, sekä arktisen alueen luonnonvarojen riiston pysäyttämistä.

Mutta liittoutumattomuudesta tai Natosta tavoiteohjelman luonnoksessa ei ole sanaakaan.

Puoluekokous voi tietysti kesäkuussa lisätä varsinaiseen tavoiteohjelmaan uuden Nato-linjauksen. Ja Natosta varmaan tulee kokoukseen aloitteita. Mutta eräs vasemmisto­liittolainen puolueaktiivi arvioi, että aloitteet kielteisestä Nato-kannasta eivät välttämättä mene kokouksessa läpi.

Niinpä voi hyvin käydä niin, että vasemmistoliitto ei muutakaan nykyistä, kategorisen kielteistä Nato-linjaustaan myönteisemmäksi. Sen sijaan se vain poistaa sen, vaikkakin linjauksen poistaminenkin on kannanotto.

Joka tapauksessa asian häivyttäminen tavoiteohjelmasta on näppärä keino kiertää puoluetta mahdollisesti hajottava Nato-kysymys. Onhan ilmeisesti monelle vasemmisto­liittolaiselle täysin mahdoton ajatus kuulua puolueeseen, joka ottaa myönteisen Nato-kannan. Toisaalta moni puolueen kannattaja pitää kyselyiden mukaan Nato-jäsenyyttä Suomen turvallisuuden kannalta järkevänä.

Kannan häivyttämisellä vasemmistoliitto välttäisi repivän riitelyn.

Käytännössä häivytys tarkoittaisi sitä, että vasemmistoliitto ei varsinaisesti kannata Nato-jäsenyyttä, mutta ei myöskään vastusta siinä tapauksessa, että valtiojohto ja eduskunnan enemmistö haluaa viedä Suomen sotilasliittoon.

Sitä paitsi pitää muistaa, että vasemmistoliiton kesäkuun puoluekokouksen aikaan Suomi on voinut jo jättää Nato-jäsenhakemuksen. Siinä tapauksessa vasemmistoliiton tavoiteohjelman Nato-kanta ei välttämättä edes ole kovin olennainen.

Eduskunnassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmä todennäköisesti antaa Nato-äänestyksessä kansanedustajilleen vapaat kädet äänestää omatuntonsa mukaan. Ja ainakin yksi vasemmistoliiton kuudestatoista edustajasta, Suldaan Said Ahmed, äänestää kyllä.

Said Ahmed sanoo uskovansa, että hänen äänestäjänsä ymmärtävät hänen Nato-kantansa muuttumisen.

”Politiikassa pitää olla valmis muuttamaan kantojaan, jos maailma ja tilanne muuttuvat. Pitää pystyä vaihtamaan mielipidettä, jos vanhalle kannalle ei ole enää tukevia perusteita.”