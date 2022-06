Perussuomalaisten kannatuksen jumahtaminen ja kokoomuksen etumatka avaavat poikkeuksellisen paljon erilaisia hallituspohjavaihtoehtoja.

Kokoomuksen kannatus nousi lähes ennätystasolleen ja keskusta notkahti. Näin uutisoitiin torstaina Ylen kannatuskyselyn tuloksia.

Ja näinhän se on.

Ylen kyselyssä kokoomuksen kannatus nousi 1,8 prosenttiyksikköä peräti 25,9 prosenttiin.

Keskusta puolestaan laski 1,4 prosenttiyksikköä 12,1 prosenttiin.

Kokoomus ja keskusta pitävät siis ensi viikolla puoluekokouksiaan hyvin erilaisissa tunnelmissa. Kokoomuslaiset bilettävät Kalajoella beach partyissä, keskustalaiset kärsivät eksistentiaalista tuskaa Lappeenrannassa.

Kannatusmuutokset eivät kuitenkaan välttämättä aina ole kannatuskyselyn olennaisin asia. Aina joskus kyselyissä ratkaisevampaa saattaa olla se, että jokin asia pysyy ennallaan. Tässä tapauksessa ennallaan on pysynyt perussuomalaisten kannatus.

Perussuomalaisten kannatus oli Ylen kyselyssä 14,9 prosenttia. Siinä oli muutaman kymmenyksen nousu toukokuuhun verrattuna. Kiinnostavaa on kuitenkin se, että perussuomalaisten kannatus on pyörinyt koko kevään 15 prosentin paikkeilla tai vähän alle.

Eduskuntavaaleihin on vielä 10 kuukautta aikaa ja paljon ehtii tapahtua. Kokoomuksen kannatus todennäköisesti tasaantuu ja perussuomalaisten saattaa vahvistua, jos syksyllä politiikassa päästään kunnolla puimaan bensan hinnan nousua ja EU:n kaavailemia uusia tukipaketteja.

Mutta pysähdytään silti tähän hetkeen. Nämä kannatusluvut nimittäin luovat hyvin kiinnostavan tilanteen. Tarjolla on poikkeuksellisen monta vaihtoehtoa seuraavan hallituksen pohjaksi.

Pääministeri Alexander Stubbin (kok) hallitus nimitettiin 24.6.2014.

Viime kuukausina politiikan spekulantit ovat pitäneet todennäköisimpänä vaihtoehtona sinipunahallitusta, jossa olisivat kokoomus, Sdp, vihreät ja Rkp.

Mutta itse asiassa näiden kannatuslukujen valossa myös porvarihallitus voisi hyvinkin tulla kyseeseen. Siinä olisivat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja mahdollisesti Rkp.

Myös nykyinen hallituspohja (Sdp, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp) saisi enemmistöhallituksen kasaan. Mutta näillä näkymin Sdp ei ole voittamassa vaaleja.

Ja sitten on vielä yksi vaihtoehto, josta etenkin kokoomuslaiset ovat viime aikoina intoilleet. Siinä hallituspohja olisi sama kuin aikoinaan Matti Vanhasen (kesk) kakkoshallituksessa eli keskusta, kokoomus, vihreät ja Rkp.

Erona Vanhasen kakkoseen olisi tietysti se, että nyt pääministeri olisi kokoomuksesta.

Matti Vanhasen toinen hallitus vannoi valansa 19.4. 2007 ja käveli presidentinlinnaan. Kuvassa edessä elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk), viestintäministeri Suvi Lindén (kok), puolustusministeri Jyri Häkämies (kok), ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk) ja ulkoministeri Ilkka Kanerva (kok).

Vanhasen kakkoshallituksen kokoomusvetoinen retroversio ei ole ihan hatusta vetäisty idea. Monet kannatushuumassa olevat kokoomuslaiset eivät nimittäin suurin surminkaan haluaisi Sdp:n kanssa samaan hallitukseen. Sen verran karvaita ovat muistot demareista Kataisen/Stubbin hallituksen ajoilta vuosilta 2011–15.

Siksi monet kokoomuslaiset ovat ryhtyneet rummuttamaan tämän “vanhasvaihtoehdon” puolesta.

Kun katsoo yllä olevia hallituspohjaspekulaatioita, niistä vain yhdessä on mukana perussuomalaiset. Syynä on se, että puolueen kannatus jumittaa 15 prosentissa – näin ollen enemmistöjä on helpompi rakentaa myös ilman sitä.

Toinen hallitusvaihtoehtoihin vaikuttava asia on tietysti kokoomuksen iso etumatka kyselyissä. Jos kokoomus todella voittaisi vaalit isolla marginaalilla seuraavaan, se tietysti toisi sille vahvemman mandaatin toimia hallitusneuvotteluissa.

Sillä olisi vahvempi selkänoja esittää omia vaatimuksiaan seuraavan hallituksen ohjelmaan. Ja se pääsisi kilpailuttamaan hallituskumppaneita.

Kokoomus halunnee seuraavassa hallituksessa tehdä esimerkiksi isoja muutoksia työlainsäädäntöön, mikä ei välttämättä ole helppoa Sdp:n kanssa. Toisaalta se haluaa muun muassa lisätä työperäistä maahanmuuttoa ja poistaa työvoiman saatavuusharkinnan, mikä ei ole helppoa perussuomalaisten kanssa.

Moni kokoomuslainen uskookin, että “vanhasvaihtoehto” olisi paras kokoonpano saada kokoomuksen tavoitteita läpi.

Tässä suunnitelmassa on kuitenkin yksi ongelma: keskusta.

Sen hallitushalut voivat olla vähäiset – oli kokoonpano ja vaalitulos melkein mikä tahansa. Keskustassa on kovat paineet, että puolue jäisi oppositioon kasaamaan itseään seuraavalla vaalikaudella.

Jos näin käy, silloin hallituspohjavaihtoehdot ovat taas aika vähissä. Niitä olisi oikeastaan vain yksi – eli se monen kokoomuslaisen kammoama sinipuna.