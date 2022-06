Keskustan puhe erityistalousalueesta oli ennen kaikkea kokoomukselle suunnattu täky, johon kokoomus myös tarttui, kirjoittaa HS:n Marko Junkkari.

Keskustan kannatus mataa. Mutta syynä kannatuskriisiin ei ole ainakin yrityksen puute. Se on nähty tänä viikonloppuna.

Keskustan puoluekokous on nimittäin ollut melkoinen poliittinen manööveri.

Keskustan hyökkäyksen kohteena on kokoomus, joka vietti samaan aikaan omaa puoluekokoustaan Kalajoella. Kokoomuslaiset tosin eivät välttämättä beach partyssaan bilettäminen lomassa edes huomanneet, että keskusta hyökkäsi täydellä voimalla heidän kimppuunsa.

Hyökkäyksen syynä oli se, että Keskustassa on tehty strateginen valinta, että kokoomuksen suunnalta voisi parhaiten olla saatavissa lisää kannatusta – siis porvarillisesti ajattelevia ihmisiä suurien kaupunkien ulkopuolelta.

Keskusta yrittääkin nyt kaikin tavoin haastaa kannatuskyselyiden kärjessä keikkuvaa kokoomusta.

” Poikkeuksellinen aloite erityistalousalueesta sai perjantaina paljon mediahuomiota.

Samalla puolue toki pyrkii myös parhaansa mukaan erottautumaan hallituksen vasemmistokumppaneistaan Sdp:stä ja vasemmistoliitosta.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on tähän mennessä pitänyt viikonlopun aikana kolme puhetta, jotka muodostavat tarkasti etukäteen sommitellun kokonaisuuden.

Saarikko aloitti operaation perjantaina puhumalla aluepolitiikkaa. Hän konkretisoi asian esittämällä erityistalousalueen perustamista itäiseen Suomeen.

Itäinen Suomi on jo pitkään ollut taloudellisessa ahdingossa muun muassa ikääntyvän väestön ja vähäisten investointien vuoksi. Tilanne on kuitenkin kevään aikana kriisiytynyt, sillä itärajan sulkeutuminen on aiheuttanut rajun taloudellisen iskun itäisessä Suomessa.

Itäinen Suomi tarvitsee siis tukea, jonka muotoja valtiosihteereistä koostuva työryhmä parhaillaan miettii budjettiriiheen.

” Kokoomus tarttui keskustan heittämään täkyyn.

Saarikon erityistalousalue on kuitenkin jotain ihan muuta. Se on vasta ajatus, jota keskusta toivoo edistettävän seuraavalla vaalikaudella.

Saarikko mainitsi puheessaan, että erityistalousalueelle investoiville yrityksille voitaisiin tarjota helpotusta yhteisöveroon, ja poistokäytäntöjä voitaisiin miettiä. Mutta nämä olivat lähinnä alustavia heittoja.

Erityistalousalueessa ei ole tässä vaiheessa mitään konkretiaa. Se on ennen kaikkea Saarikon kokoomukselle heittämä täky.

Puheessaan perjantaina Saarikko vielä erikseen alleviivasi asiaa.

”Itäisen Suomen kehittymisedellytysten kenties pysyvää muutosta pitää ymmärtää ja etsiä toimenpiteitä, koska se auttaa myös meitä länsisuomalaisia, teitä helsinkiläisiä tai teitä, jotka tulette vaikka sieltä, missä kokoomus tänä viikonloppuna kokoontuu eli Kalajoelta”, Saarikko sanoi perjantaina.

Ja kokoomus tarttui keskustan heittämään täkyyn. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen tyrmäsi erityistalousalueen perjantaina – juuri niin kuin Saarikko oli toivonutkin.

Lauantaina Saarikko otti kokoomuksen tyrmäyksestä ilon irti puheessaan.

”Huomasin, että poliittisten kilpailijoiden taholta ajatus leimattiin tuoreeltaan mahdottomaksi. Juuri samalla tavalla kävi aikoinaan myös Suomen merkittävimmille yhteiskunnallisille innovaatioille: neuvolalle, maan kattavalle kirjastolaitokselle ja peruskoululle. Niistä tuli totta, niin tulee myös erityistalousalueista. Kiitos vastustuksesta, se puhuu selkokieltä puolueiden eroista”, Saarikko sanoi.

” ”Oma maa, koko maa” oli koko puoluekokouksen tunnuslause.

Tähän tiivistyy keskustan strategia ensi kevään eduskuntavaaleissa. Koska keskustan ja kokoomuksen talouslinjat ovat aika lailla yhteneväiset, keskusta yrittää erottautua kokoomuksesta aluepolitiikalla.

Tai kepukielellä sanottuna ”koko maan huomioimisella”.

Keskusta yrittää siis rakentaa mielikuvan, että kokoomus välittää vain suurista kaupungeista, ei syrjäseuduista. Saarikko korostikin viikonloppuna kaikin tavoin keskustan roolia koko maan asioiden ajajana.

Aluepolitiikka on aina ollut keskustan leipälaji. Kiinnostavaa tämänkertaisessa paluussa aitovierille kuitenkin on, että Saarikko moneen otteeseen korosti, ettei keskustan aluepolitiikka ole suunnattu Helsinkiä vastaan.

Erityistalousalue oli keskustalta tarkoin harkittu poliittinen veto. Ensinnäkin keskusta ihan aidosti kannattaa itse asiaa – siis itäisen Suomen tukemista.

” Kun hätä on suurin, luovuus näköjään alkaa kukkia.

Erityistalousalueen perustaminen on vasta aivan ideavaiheessa. Keskustalaisilla ei tunnu olevan mitään ajatusta siitä, mitä alue voisi käytännössä olla. Mutta keskustaa se ei haittaa.

Vaikkei eritystalousalue koskaan etenisi epämääräiseltä idea-asteelta mihinkään, hanke kuitenkin jo itsessään kertoo siitä, että keskusta on valmis poikkeuksellisiin toimiin. Ja että keskusta välittää koko maasta.

Tämä kuului Saarikon lauantaisesta poliittisesta katsauksesta, jossa oli peräti kymmenkunta poliittista avausta.

Se on todella paljon. Yleensä poliittisessa katsauksessa niitä on ehkä yksi tai kaksi.

Käytännössä kyseessä olikin keskustan vaaliohjelman julkistus.

Erityisen painokkaasti Saarikko korosti työn merkitystä ja sitä, että keskusta on ahkerien ihmisten puolue.

Henkilövalintojen jälkeen kokouksessa soi JVG:n biisi Amatimies, jossa versioidaan Kake Randelinin kappaletta Pakko painaa pitkää päivää.

Sekin oli imagonrakennusta. Siis sen kuvan rakentamista, jonka keskusta haluaa itsestään luoda. Ahkerat ihmiset painavat pitkää päivää.

Lauantain puheensa lopussa Saarikko suuntasi viestin omilleen. Hän korosti, ettei keskustalaisten pidä muuttua. Tätä voi pitää aika yllättävänä, sillä voisi luulla, että kannatusahdingossa olevalla puolueella olisi nimenomaan halu muuttua.

Mutta ei.

”Keskusta on jatkossa entistäkin selvemmin se juuri, mikä se on. Olemme oma itsemme. Ja se riittää”, Saarikko sanoi.

Saarikon tarkoitus oli ilmeisesti pönkittää sinne aitovierille palaavien keskustalaisten itsetuntoa.

Keskusta on oma itsensä.