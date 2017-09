37-vuotias Janna Sandström oli viimeksi töissä vuonna 2004 – työttömyys vähenee Helsingissä nyt hurjaa vauhtia, ja Sandströmkin pääsi töihin toukokuussa

Kaupunki

37-vuotias Janna Sandström oli viimeksi töissä vuonna 2004 – työttömyys vähenee Helsingissä nyt hurjaa vauhtia

Janna Sandström

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Pidän työstäni ihan hirveästi. Tuntuu kuin olisin kotona”, Sandström sanoo.

Työttömien

Huolimatta siitä, että työllisyysluvut ovat parantuneet, hyvin pitkään työttömänä olleiden määrä ei ole vieläkään kääntynyt laskuun.

Salorinne

Vaikka

Janna Sandströmin

Jos Helsingissä

Ilkka Haahtelan

Janna Sandströmin

”Muiden ihmisten päihteidenkäytön näkeminen vahvistaa sitä, että haluan itse pysyä poissa siitä maailmasta.”