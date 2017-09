Keskelle Töölöä on vähitellen räjäytetty kolmikerroksinen pysäköintiluola – ”On ihan eri asia rakentaa tällaisia jonnekin pellolle kuin keskelle asutusta”

Kaupunki

Keskelle Töölöä on vähitellen räjäytetty kolmikerroksinen pysäköintiluola – ”On ihan eri asia rakentaa tällais

Tervetuloa

Todellisuudessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Luolaan

Toimitusjohtaja

Pysäköintiluola