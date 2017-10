Digiopetus vakiinnutti asemansa Vantaan kouluissa kolmessa vuodessa – ”Eihän laitteita hankita laitteiden vuoksi”

Kaupunki

Digiopetus vakiinnutti asemansa Vantaan kouluissa kolmessa vuodessa – ”Eihän laitteita hankita laitteiden vuok

Vantaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/haku/?query=erica+makinen

Näiden

Mitä

Opettajan

Kolmessa

Harviainen

Helsinki ja Espoo hankkivat tietokoneita oppilaille vaihtelevasti

Asenne

Helsingin