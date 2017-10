Perinteiset Stadin silakkamarkkinat alkoivat Helsingin Kauppatorilla – Katso lasten silakkaraati suorana HSTV:stä kello 14.30 alkaen

Kaupunki

Perinteiset Stadin silakkamarkkinat alkoivat Helsingin Kauppatorilla – Katso lasten silakkaraati suorana HSTV:

Perinteet

Helsingin Sanomat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lasten

Päivitys 1.10. kello 14.52: Raatiin kuuluukin lopulta kahdeksan, ei kuusi lasta.