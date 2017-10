Länsimetro on nostanut asemien ympäristön neliöhintoja valtavasti – Anu van Heijst osti asunnon Tapiolasta metroa silmällä pitäen jo vuonna 2011

Kaupunki

Länsimetro on nostanut asemien ympäristön neliöhintoja valtavasti – Anu van Heijst osti asunnon Tapiolasta met

Vaikka

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Koko

Espoon

Länsimetron

Yksi

Metron

Salo

Metron viivästyminen kiristää pinnaa

Uutinen

Lopulta

Perheen

Tapiolaan