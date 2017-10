Vantaa kuunteli lapsiperheitä – Korson koulu voidaan korvata kahta alakoulua laajentamalla, vaikka virkamiehille olisi riittänyt yksi laajennus

Kaupunki

Vantaa kuunteli lapsiperheitä – Korson koulu voidaan korvata kahta alakoulua laajentamalla, vaikka virkamiehil

Kolmen

Kaksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Opetuslautakunnan

Korson

Käytännössä

Mikkolan

Lahdenväylän