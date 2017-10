Munkkiniemeläiselle Saimalle tarjottiin päiväkotia liki tunnin matkan päästä Mellunmäestä – HS selvitti, missä päin Helsinkiä päiväkodit pullistelevat tänä syksynä

Fakta

Näin vertailu tehtiin



Vertailussa on käytetty vuoden 2017 väestötietoja 1–6-vuotiaista ja päiväkotilasten määriä elokuulta. Mukana ovat kaikki kunnalliset ja ostopäiväkodit. Yksityisten päiväkotien tietoja täydennettiin kysymällä puuttuvia lukuja päiväkodeista suoraan.



Tulos on suuntaa antava, koska riippuu lapsen iästä ja tuen tarpeesta, minkä kokoiseen ryhmään hänet voidaan päiväkodissa sijoittaa. Neliöitä lasta kohden varataan Helsingin uusissa päiväkodeissa kahdeksan, mutta vanhojen tilat ovat keskenään hyvin erilaisia.



Alueellisia tilastoja perheiden valinnoista eri hoitomuotojen välillä ei ole. Helsingin kunnallisissa päiväkodeissa on noin 24 000 lasta, yksityisessä hoidossa alle 3 000 ja perhepäivähoidossa noin 900. Kotihoidon tukea sai elokuussa vähän alle 9 000 perhettä.



Kuusivuotiaista syksyllä syntyneet ovat elokuussa jo koulussa. Alle yksivuotiaita on jo päiväkodeissa joitain kymmeniä.