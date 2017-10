Paine maakuntauudistusta kohtaan kasvaa – nyt sen kimpussa ovat isojen kaupunkien kakkospomot: ”Se voi olla jopa vahingollinen”

Kaupunki

Paine maakuntauudistusta kohtaan kasvaa – nyt sen kimpussa ovat isojen kaupunkien kakkospomot: ”Se voi olla jo

Maakuntauudistuksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Virtanen

Muista

Työllisyyttä

Maankäytöstä