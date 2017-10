Kaupunki

Nyt on Helsinkiin tarjolla pilvenpiirtäjiä! Pasilan tornitalot valitaan näiden neljän ehdotuksen joukosta

tornitalojen suunnittelusta ja rakentamisesta kilpailee neljä ison rakennusliikkeen ehdotusta.Jatkossa ovat Skanskan ja Saton ”Etelä-Pasila”, Spondan ”Kvartsi”, Firan, Bonavan ja NREP:n ”Silva” ja YIT:n ”Trigoni”.Helsingin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen arkkitehtuurikilpailussa etsitään sekä parasta suunnitelmaa että toteuttajaa aloittamaan rakennustyötä. Kyse on siis todella suuresta urakasta.Voittajalle tarjottavalla aloitusalueella Pasilansillasta etelään kerrosneliöitä on vähintään 40 000–65 000. Koko suunnittelualueen kohdalla puhutaan noin 150 000–200 000 kerrosneliöstä asuntoja, toimistoja ja liiketiloja. Kilpailun ehtona on, että vähintään 15-kerroksisia torneja pitää rakentaa.Jatkoon päässeitä ehdotuksia tuomaristo kehuu monipuoliseksi, tiiviiksi ja toiminnoiltaan sekoittuneeksi kaupunkiympäristöksi.lopullinen voittaja valitaan syksyllä 2018.