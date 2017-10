Kymmenien ihmisten joukkotappelu Kontulassa, paikalla useita poliisipartioita – Poliisi: tilanne nyt hallinnassa

Kaupunki

Kymmenien ihmisten joukkotappelu Kontulassa, paikalla useita poliisipartioita – Poliisi: tilanne nyt hallinnas

Kontulassa on tapahtunut joukkotappelu, johon on osallistunut kymmeniä ihmisiä. Poliisin mukaan tilanne on ohi, mutta parhaillaan selvitetään mitä paikalla tarkemmin on tapahtunut.Polisi on ottanut kiinni useita ihmisiä. Ainakin yksi on loukkaantunut, mutta kenenkään vammat eivät vaikuta vakavilta. Mukana tappelussa on ollut myös astaloita.kertoo asiasta viestipalvelu Twitterissä. Ilmoitus tappelusta tuli kahden jälkeen perjantai-iltapäivänä Sirrikujalta. Poliisin mukaan sivullisille ei enää koidu vaaraa ja tilanne on nyt rauhallinen.Uutinen päivittyy.