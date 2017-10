Tapaninkylässä poltettu leikkipuistorakennus korvataan uudella ensi vuonna

Kaupunki

leikkipuisto Tapaninkylässä saa uuden tukikohdan vuosi sitten palaneen talon tilalle. Leikkipuistorakennus paloi korjauskelvottomaksi ilkivallan tekona syttyneessä tulipalossa.Helsingin rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti torstaina kolmen uuden leikkipuistorakennuksen toteutuksesta. Kotinummen rakennusurakka on ajoitettu alkavaksi vuoden päästä syksyllä, ja se valmistuisi käyttöön vuoden 2019 alkupuolella.Ensimmäisenä alkaisi Lohikäärmepuiston leikkipuistorakennuksen urakka Vuosaaren Punakivenpuistossa jo ennen vuodenvaihdetta.Lohikäärmepuiston lapset on siirretty väistöön sisäilmaongelmien vuoksi helmikuussa. Vanha rakennus on tarkoitus purkaa nyt syksyllä, uuden pitäisi valmistua elokuussa 2018.uusi leikkipuistorakennus nousee Alppiharjuun. Huonokuntoinen leikkipuisto Brahe purettaisiin ja uuden korvaavan talon rakentaminen alkaisi ensi vuoden alkupuolella. Brahenpuiston ulkotiloja ja leikkivälineitä on jo kunnostettu.Kaikki kolme leikkipuistorakennusta on määrä tehdä uuden tyyppimallin mukaan, jolla on jo rakennettu leikkipuisto Mäkitorppa Oulunkylässä. Helsinki pyrkii käyttämään samaa tiloiltaan tehokasta tyyppimallia tilanteissa, joissa vanha huonokuntoinen leikkipuistorakennus korvataan uudella.