12 kilometrin työmatka venyi kahteen tuntiin: Mannerheimintien ruuhkille ei näy loppua – HSL:n mukaan tietöiden tukkimalla kadulla on valloillaan ”force majeure” -tilanne

Kaupunki

12 kilometrin työmatka venyi kahteen tuntiin: Mannerheimintien ruuhkille ei näy loppua – HSL:n mukaan tietöide

Viime

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sitä

Mannerheimintien

Ruuhkat

Laitalan

Niin