Lasten kännykkäpeleissä ei saa mainostaa kannabista, sanoo Kuluttaja- ja kilpailuvirasto –”Sovelluskauppojen pitää järjestää valvonta”

Kaupunki

Lasten kännykkäpeleissä ei saa mainostaa kannabista, sanoo Kuluttaja- ja kilpailuvirasto –”Sovelluskauppojen p

Alakouluikäisten

Lapsille

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Myös

Vaikka

Mobiilipelien

Applelta