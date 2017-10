Rankkasateet alkoivat Helsingin seudulla, eivätkä ne ainakaan tänään lopu – Varusmiehet rakensivat tulvavallin Turun moottoritielle

Kaupunki

Rankkasateet alkoivat Helsingin seudulla, eivätkä ne ainakaan tänään lopu – Varusmiehet rakensivat tulvavallin

Varusmiehet

Liikenneviraston

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Seuraava

Kun sade