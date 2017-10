Pitäisikö Helsingin joukkoliikenteen olla alaikäisille maksutonta? Nuoret opettelivat vaikuttamista uudistuneessa RuutiExpo-tapahtumassa

Kaupunki

Pitäisikö Helsingin joukkoliikenteen olla alaikäisille maksutonta? Nuoret opettelivat vaikuttamista uudistunee

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Haluaisin vaikuttaa rasismiin ja syrjintään. Esimerkiksi opettajat eivät aina ole tasa-arvoisia.”

Kirjoittajat ja kuvaaja kuuluvat Nuorten ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.