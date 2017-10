Suuri tulipalo Helsingin Tapanilassa, ihmisiä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin – Junaliikenne palautumassa normaaliksi

Kaupunki

Suuri tulipalo Helsingin Tapanilassa, ihmisiä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin – Junaliikenne palautumassa

Helsingin

Ⓙ Pääradan lähijunaliikenne poikki. Arvioitu kesto toistaiseksi. — HSL:n Poikkeusinfo (@poikkeusinfo) October 16, 2017 https://twitter.com/poikkeusinfo/status/919895959441723392?ref_src=twsrc%5Etfw

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Demian Seesjärvi