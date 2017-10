Helsinki käynnisti sisäisen tarkastuksen: miljoonien eurojen asvalttiurakoissa epäillään vuosia jatkunutta ylihinnoittelua – Urakoitsija: ”Siellä on totta kai hullun tuntuisia hintoja” Helsingin kaupunki on HS:n tietojen mukaan aloittanut sisäisen tarkastuksen asvalttiurakoistaan. Urakat ovat rakennuspalvelu Staran suurimpia vuotuisia kilpailutuksia. Niiden yhteisarvo on karkeasti viisi miljoonaa euroa. Epäselvää laskutusta on havaittu muutamassa viikossa satojentuhansien eurojen edestä.