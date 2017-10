Asunnottomilta nyhdetään jopa 3 500 euron pimeitä välitysmaksuja, sanovat järjestöt – Röyhkeimmissä tapauksissa välitetään olematonta asuntoa

Kaupunki

Asunnottomilta nyhdetään jopa 3 500 euron pimeitä välitysmaksuja, sanovat järjestöt – Röyhkeimmissä tapauksiss

Maahanmuuttajien

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Asunnonvälittäjät

Tuoreen

Vuokra-asuntomarkkinoiden