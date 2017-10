57 vuotta ja yli 300 000 vauvaa – Historian lehti kääntyi Helsingissä, kun Kätilöopiston synnytysosasto sulki ovensa keskiviikkona

Kaupunki

57 vuotta ja yli 300 000 vauvaa – Historian lehti kääntyi Helsingissä, kun Kätilöopiston synnytysosasto sulki

Helsingin

Keskiviikkona

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tarkalleen

Vaikka

Joulukuuhun