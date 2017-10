Kaupunki

Turunväylän tulva on viimein helpottamassa – kaksi kaistaa Turun suuntaan saatiin avattua torstaina

Turun

Vesi

moottoritielle Espoon Kirkkojärven kohdalla tulvinut vesi on asettunut niin, että Turun suuntaan on saatu avattua kaksi kaistaa liikenteen käyttöön.Helsingin suuntaan on edelleen vain yksi kaista auki. Toiselle kaistalle rakennettu suojavalli puretaan, jos ensi viikon sade-ennusteet osoittavat, että lisäsateita ei ole odotettavissa ja veden pinnan lasku jatkuu.Turun suuntaan avautuneet kaistat helpottavat erityisesti iltapäivällä länteen suuntautuvaa ruuhkaa.nousi Turunväylälle viime viikon runsaiden sateiden myötä.Tulviminen johtuu erityisesti siitä, että Turunväylä on painunut vuosikymmenien saatossa noin metrin verran rakentamiskorkeudesta. Tulviva tienpätkä sijaitsee lähellä Espoon Ikeaa, jossa moottoritie on aikoinaan rakennettu Kirkkojärven päälle.