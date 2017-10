”Monet lähtöitkut on itketty” – 300 000 lapsen syntymän nähnyt kätilöopisto suljettiin, HS seurasi viimeistä päivää

Kaupunki

”Monet lähtöitkut on itketty” – 300 000 lapsen syntymän nähnyt kätilöopisto suljettiin, HS seurasi viimeistä p

Kiikkutuolissa

Tunnelma

Kätilöopiston

Oikeastaan

”Kätilöopisto on ollut sellainen suoraselkäinen nainen Kumpulassa, joka on vienyt naisten ja lasten oikeuksia eteenpäin.”

Lapsivuodeosastolla

Kätilöopiston

Sairaalan

Muutokset

12 vuotta,