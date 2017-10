Harvinainen matelija synnytti neitseellisesti poikasen Helsingin Tropicariossa – synnyttänyt naaras ei ole ollut lähes neljään vuoteen tekemisissä urosten kanssa

Kaupunki

Tropicariossa on syntynyt suvuttomasti mustavesivaraanin poikanen. Tropicarion mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun mustavesisaraani on lisääntynyt neitseellisesti maailman eläintarhoissa.Tropicarion tiedotteen mukaan mustavesivaraanin poikanen syntyi partenogeneettisesti, eli naaraspuolisesta sukusolusta ilman koiraspuolisen sukupuolisolun vaikutusta.Harvinainen tapahtuma sai alkunsa jo vuonna 2016, kun yksin elävä mustavaraaninaaras muni 20. marraskuuta 14 munaa. Tropicarion henkilökunta laittoi yhden munista haudontalaatikkoon. Yllättäen, 8. lokakuuta munasta kuoriutui poikanen.Vastasyntynyt matelija painoi 33 grammaa ja oli 29 senttimetriä pitkä. Poikasella on edessään valtava kasvupyrähdys, sillä mustavesivaraani voi kasvaa jopa kolmen metrin pituiseksi ja yli 60 kilon painoiseksi.mukaan suvuttomasta lisääntymisestä ei ole aikaisemmin tietoa vesivaraaniryhmään kuuluvilla varaaneilla. Muiden varaanien kohdalla tiedossa on muutamia tapauksia, joissa matelijat ovat lisääntyneet ilman koiraan avustusta.Mustavesivaraanin lisääntyminen eläintarhassa on muutenkin harvinaista, sillä matelija on lisääntynyt Tropicarion mukaan normaalillakin tavalla ainoastaan kahdesti aiemmin. Molemmat poikaset ovat syntyneet Costa Ricassa.on nimensä mukaisesti täysin musta. Harvinaisia matelijoita elää luonnossa Thaimaan ja Malesian raja-alueella, mutta kannan koosta ei ole tietoa.Varaanit ovat harvinainen näky eläintarhoissa ja Euroopan eläintarhojen ainoat mustat vesivaraanit elävätkin juuri Helsingin Tropicariossa.Tropicariossa mustavesivaraaneja on kolme, kaksi naarasta ja yksi koiras. Varaanit saapuivat eläintaloon Saksasta vuonna 2010. Aluksi kaikki matelijat elivät samassa tilassa, mutta aikuistuttuaan ne eroteltiin omiin terraarioihinsa. Erottelu tapahtui lähes neljä vuotta sitten, jonka jälkeen naaraat eivät ole olleet tekemisissä koirasvaraanin kanssa. Tropicarion mukaan normaalia suvunjatkamista ei ole siis voinut tapahtua.Tropicario kertoo lähettäneensä tiedon harvinaisesta matelijapoikasen syntymästä eri kansainvälisille eläintieteellisille järjestöille sekä tutkijoille.