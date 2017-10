Koululaisten lomat saattavat lyhentyä Espoossa ja Helsingissä – Espoo aikoo pätkäistä syysloman kolmeen päivään, Helsinki harkitsee joululoman typistämistä

Kaupunki

Koululaisten lomat saattavat lyhentyä Espoossa ja Helsingissä – Espoo aikoo pätkäistä syysloman kolmeen päivää

koululaiset ovat nyt lomailleet viikon, mutta ensi vuonna syysloma voi nuorimmilla lyhentyä kolmeen päivään. Helsingissä taas harkitaan, pitäisikö joululoman loppua jo 2. tammikuuta reilun vuoden päästä.Kuten joka syksy, kunnat päättävät tähän aikaan vuodesta seuraavan lukuvuoden työ- ja loma-ajoista. Viime vuosina pääkaupunkiseudun suuret kaupungit ovat pyrkineet säätämään lomien ajankohtia samaan suuntaan, vaikka erojakin edelleen on.Nyt Espoo pyrkii uudelleen irti yhteisrintamasta. Suomenkielisissä peruskouluissa ja esiopetuksessa syyslomaa ehdotetaan lyhennettävän ensi vuonna kolmeen päivään, lukiolaiset saisivat edelleen lomailla viikon.Asiasta päättää ensi viikolla opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Esillä on muitakin vaihtoehtoja. Syysloman pätkäisyä perustellaan sillä, että Espoon kaupungille on tullut runsaasti palautetta siitä, että pikkukoululaisten hoito pitkän syysloman aikana on hankala järjestää. Lukiolaisille taas viikon loman ja siitä seuraavan varhaisemman koulunaloituksen elokuussa katsotaan sopivan paremmin syksyn ylioppilaskirjoitusten vuoksi.päättää lomista vasta myöhemmin syksyllä, mutta kouluissa on parhaillaan mietittävänä kaksi kilpailevaa ehdotusta asiasta. Molemmissa syysloma säilyy viikon mittaisena. Toisessa sen sijaan joululoma loppuu jo uudenvuoden jälkeen eikä loppiaiseen. Toisessa pitkä syysloma näkyy koulun varhaisena alkamisena elokuussa, mutta joululomaa ei muuteta.Vantaalla lomista päätettiin jo. Suomenkieliset lapset ja nuoret esiopetuksesta toiselle asteelle ovat myös 2018 syyslomalla viikon. Vantaa ei myöskään puutu joululoman pituuteen, vaan kouluun palataan loppiaisen jälkeen myös tammikuussa 2019.Pitkä syysloma aiheuttaa pienten lasten vanhemmille säätöä Vantaallakin, mutta päättäjät katsoivat että lasten ja henkilökunnan mahdollisuus levätä kunnolla ja perheiden mahdollisuus pidempiin matkoihin yhdessä ovat sittenkin tätä tärkeämpi asia.pituuteen vaikuttaa pääkaupunkiseudulla perinteisesti myös lapsen äidinkieli. Ruotsinkielisissä kouluissa kaikissa kolmessa kaupungissa on suosittu viime vuosina kahden päivän syyslomaa, mutta päätökset tästäkin asiasta ovat vielä kesken.