Kaupunki

Valepoliisit ovat urkkineet pankkitunnuksia Itä-Uudellamaalla

Itä-Uudenmaan poliisi on saanut viikonlopun aikana ilmoituksia puheluista, joiden soittaja on esittänyt olevansa poliisi tai pankin työntekijä, kertoo poliisi tiedotteessaan.



Poliisin mukaan puheluissa on väitetty, että soiton saaneen pankkitili on joutunut tietomurron kohteeksi ja siitä syystä rahavarat ovat vaarassa. Soittajan tavoitteena on päästä itse käsiksi puhelun saaneen pankkitiliin. Poliisi muistuttaa, ettei se kysele pankkitunnuksia rikostutkintojen yhteydessä eikä niitä pidä luovuttaa ulkopuolisille.



Poliisi pyytää vastaavanlaisten tapausten kohteeksi joutuneita ottamaan yhteyttä puhelimitse 0295 435100 tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi.