Kaupunki

Korkeasaaren ilves­tarhan rakentaminen maksaa 470 000 euroa enemmän kuin alkuperäinen hinta, hintalappu nyt 1,

Korkeasaaren

Eläintarhan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lisäkustannuksia

Rakennettava