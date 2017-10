Ravintolan henkilökunta kieltäytyi tarjoilemasta romaneille Malmilla – hovioikeus tuomitsi syrjinnästä ja määräsi maksamaan 800 euron kärsimyskorvaukset

Kaupunki

ravintolan ovelta Malmilla käännyttänyt henkilökunta tuomittiin maanantaina Helsingin hovioikeudessa syrjinnästä.Vuonna 1988 syntyneen naisen ja vuonna 1970 syntyneen miehen syrjintäsyytteet olivat kaatuneet aiemmin käräjäoikeudessa. Syrjintää etnisen taustansa vuoksi kokeneet henkilöt valittivat kuitenkin ratkaisusta hovioikeuteen.Syrjinnästä syytetty nainen työskenteli ravintolassa tarjoilijana, ja mies oli turvallisuusvastaava.tullut toukokuussa kolme romania – kaksi miestä ja yksi nainen. Turvallisuusvastaava seurasi seurueen saapumista valvontamonitorista ja uskoi henkilöiden olevan samoja, jotka varastivat edellisenä viikonloppuna asiakkaalta pankkikortin ravintolassa.Varkautta koskevassa tutkintailmoituksessa tosin kerrottiin tekijöinä olleen kaksi naista ja yksi mies. Tällä kertaa seurueessa oli kaksi miestä ja yksi nainen.arvioituja asioita oli se, oliko turvallisuusvastaavan asianomistajiin kohdistama varkausepäily siinä määrin varteenotettava, että hänellä oli hyväksyttävä syy antaa tarjoilijalle määräys olla palvelematta asiakkaita.Käräjäoikeus katsoi, että turvallisuusvastaavalla oli tilanteessa varkausepäilyn vuoksi perusteltu syy evätä seurueen pääsy ravintolaan. Näyttö ei sen sijaan käräjäoikeuden mielestä riittänyt siihen, että sisäänpääsy olisi estetty, koska tulijat olivat romaneja.ollut samoilla linjoilla käräjäoikeuden kanssa.”Hovioikeus ei pidä uskottavana sitä, että palvelusta kieltäytyminen olisi perustunut – – väittämällä tavalla siihen, että hän olisi tunnistanut juuri kyseiset henkilöt samoiksi, joiden hän oli epäillyt syyllistyneen aiempaan varkauteen”, hovioikeus perustelee tuomiotaan.Hovioikeuden mukaan palvelematta jättäminen tapahtui lain tarkoittamalla syrjintäperusteella, eikä asiassa ole näytetty, että kyseiselle ratkaisulle olisi ollut hyväksyttävää syytä.”Tahallisuuden arvioinnissa on otettava huomioon, että syrjinnän rangaistavuus ei edellytä syrjintätarkoitusta vaan tietoisuutta syrjintäperusteen olemassaolosta ja merkityksen antamista sille henkilön kohtelussa. Kun tunnistamisen on näytetty tapahtuneen nimenomaan etniseen ryhmään kuulumisen perusteella, tahallisuuden edellytykset täyttyvät”, hovioikeus toteaa.sai hovioikeudessa syrjinnästä 30 päiväsakon tuomion. Maksettavaa tuli hänen tuloillaan 180 euroa. Tarjoilija sai 20 päiväsakon rangaistuksen, mikä tarkoittaa hänen tuloillaan 440 euroa.Lisäksi hovioikeus tuomitsi turvallisuusvastaavan ja tarjoilijan maksamaan yhtyeisvastuullisesti kullekin ovelta käännytetylle henkilölle 800 euron kärsimyskorvaukset.Hovioikeuden tuomioon voi yrittää hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta. Valituslupa on pyydettävä ja valitus tehtävä 22. joulukuuta mennessä.