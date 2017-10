Länsimetron kuitit haluttiin perata läpi erityistilintarkastuksessa, virkamiehet tilasivat yleisen selvityksen – Maria Guzenina: ”Mistä tässä on nyt kysymys?”

Kaupunki

Länsimetron kuitit haluttiin perata läpi erityistilintarkastuksessa, virkamiehet tilasivat yleisen selvityksen

Länsimetrosta

Selvityksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Espoon

Ernst & Youngin

Maria Jyrkän

”Tilintarkastus olisi myös mennyt tositetasolle, eikä sille nähty tarvetta.”

Vaikka

Jaosto