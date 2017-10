Helsingin halutuimpiin kouluihin ilmoitetaan jopa vastasyntyneitä – syntymätöntä lasta ei oteta koulujonoon, vaikka vanhemmat kyllä yrittävät

Kaupunki

Helsingin halutuimpiin kouluihin ilmoitetaan jopa vastasyntyneitä – syntymätöntä lasta ei oteta koulujonoon, v

Kilpailu

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

HS kertoi

Tuomisen

Myös

Elias-kouluun

Toisin

Lucander

Soveltuvuuskokeen