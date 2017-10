Kaupunki

Turun moottoritien tulvat ovat viimein ohi – kaikki kaistat saadaan tiistaina autoilijoiden käyttöön

Espoossa

Tulvavesi

Kirkkojärven kohdalla Turun moottoritielle tulvinut vesi on viimein laskenut, tiedottaa Liikennevirasto.Loputkin tulvavallit puretaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Tiistain aamuliikenteessä autoilijoiden käytössä on kaksi ajokaistaa sekä Helsingin että Turun suuntaan.nousi Turunväylälle toissa viikon runsaiden sateiden myötä.Vesi on nyt kuitenkin laskenut tulvien jälkeen riittävästi, jotta tien rakenteet on saatu tarkastettua ja kantavuus varmistettua.Myös sade-ennusteet ovat tarkentuneet eikä vastaavia sadejaksoja ole enää näköpiirissä.