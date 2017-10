Kaupunki

Lapseni uskoo länsimetroon, pitääkö hänelle kertoa totuus? Ja kahdeksan muuta vitsiä länsimetrosta

Pahasti

Länsimetro-sisustustarra

”Lapseni uskoo länsimetroon!”

Länsimetro haastamassa Sagrada Famílian?

Toivekkuutta ilmassa

Kuittailua lukiolaisiltakin

Myös koeajoissa veistelty vitsiä

”En kyllä pidä tällaista toimintaa ihan asianmukaisena.”

Yli sata ihmistä tuijotti länsimetron aseman kiinni olevaa ovea Otaniemessä

Minkälaiseen