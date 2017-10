Kaupunki

Helsingin seudulle saattaa sataa torstaina jopa kymmenen senttiä lunta – Juha Föhr: ”Tässä on selvä lumen uhka

Pääkaupunkiseudulle

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Päivälämpötiloissa

Sitä,

Forecan tiistain ja keskiviikon sääennusteessa ei vielä paljoa lumesta puhuta: