Härski varas hiipi takaovesta sisään asukkaiden ollessa kotona – Espoossa sattui viikonloppuna asuntomurtojen sarja

tehtiin viime viikonlopun aikana useampia omakotitalomurtoja. Poliisin mukaan rikoksissa on osittain samankaltaisia piirteitä, eli on mahdollista, että samat tekijät ovat tehneet kaikki murrot.Järvenperässä Myllypellontiellä sijaitsevan omakotitalon alakerrassa kävi perjantaina 20. lokakuuta kello kymmenen aikaan aamulla varkaita asukkaiden ollessa kotona.Taloon oli tunkeuduttu ilmeisesti lukitsemattoman oven kautta ja sieltä anastettiin omaisuutta. Murrosta epäilty on mies, jolla oli tummat housut, joissa on heijastinviivoja. Mies poistui asunnosta läheiseen metsään, eikä poliisi ole tavoittanut häntä etsinnöistä huolimatta.Kurinniityssä Kaivertajantiellä taas murtauduttiin omakotitaloon asukkaiden poissa ollessa perjantain kello yhden ja sunnuntain iltaseitsemän välisenä aikana. Omakotitalosta oli rikottu ikkuna ja asuntoa oli pengottu. Poliisilla ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa anastetusta omaisuudesta.aikana Espoossa murtauduttiin kahteen omakotitaloon rikkomalla ikkuna.Nupurissa Brobackantiellä sijaitsevasta talosta vietiin lauantaina puoli neljän jälkeen omaisuutta. Haukilahdessa Iirislahdenkujalla olevassa talossa aas oli pengottu paikkoja illalla kahdeksan ja puoli yhdeksän välisenä aikana. Poliisilla ei ole tarkempaa tietoa jälkimmäisestä asunnosta anastetusta omaisuudesta.Poliisi pyytää tapauksista jotain tietäviä tai mahdollisesti tapahtumien nähneitä henkilöitä olemaan yhteydessä poliisiin. Vihjeitä voi välittää poliisille puhelimitse numeroon 0295 413 031 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.