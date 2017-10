Koulupojan pää vaihtui toisen pojan pääksi luokkakuvassa Helsingissä – valokuvaamon toimitusjohtaja kertoo miten näin pääsi tapahtumaan

Kaupunki

Koulupojan pää vaihtui toisen pojan pääksi luokkakuvassa Helsingissä – valokuvaamon toimitusjohtaja kertoo mit

Juuri nyt

Ainakin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tieto

Lisää

Kaisaniemen

Syitä

Helsingissä

Koska

Kaisaniemessä