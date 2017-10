Lähiliikenne varautuu rajuun lumentuloon Helsingin seudulla: K- ja A-junat kulkevat torstaina harvennetuin vuorovälein

Kaupunki

ennakoitu raju lumentulo voi vaikeuttaa lähijunaliikennettä. Siksi K- ja A-junia ajetaan torstaina harvennetuin vuoroin.K- ja A-vuorojen vähentämisellä pyritään siihen, että muu lähijunaliikenne sujuisi myräkkäpäivänä mahdollisimman hyvin.on Helsingin seudun liikenteen ennakkotietojen mukaan odotettavissa lokakuulle poikkeuksellisen voimakas. Myöhästymisiä ja perumisia voi seurata myös bussi- ja raitiovaunuliikenteessä.Perjantain liikenteen mahdollisista poikkeuksista on luvassa tietoa torstain aikana.kulkevat Helsingin ja Leppävaaran väliä. Näin vuorojen on määrä kulkea torstaina.A-junat Helsingistä: kello 5.53 ja kello 6.23–18.33 junat lähtevät lähtöminuuteilla .13, .33 ja .53.A-junat liikennöivät normaalisti kello 18.33–22.03.A-junat Leppävaarasta: kello 6.16–18.56 junat lähtevät lähtöminuuteilla .16, .36 ja .56.A-junat liikennöivät normaalisti kello 18.56–22.26 .Haikatauluissa on myös muutoksia torstaina.K- ja N-junat ajetaan Helsingistä seuraavasti: kello 6.31–19.31 K-junat lähtevät lähtöminuuteilla .01, .21 ja .41.Muuten K- ja N-junat liikennöivät normaalisti.K- ja N- junat ajetaan Keravalta seuraavasti: kello 6.41–19.44 K-junat lähtevät lähtöminuuteilla .11, .31 ja .51.Muuten K- ja N-junat liikennöivät normaalisti.A- ja K-junat ajetaan kahden Flirt-yksikön pituisina koko torstain ajan noin kello 19.30:een.