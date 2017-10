Autoilija ajautui rattiraivon valtaan keskellä sohjoista moottoritietä Espoossa – video näyttää, mitä seurasi kun bemarikuski väläytti pitkiä valoja ohittajalle

Kaupunki

Autoilija ajautui rattiraivon valtaan keskellä sohjoista moottoritietä Espoossa – video näyttää, mitä seurasi

Jäisestä

Tapahtumat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sitten

Lopulta

Jawad

Mitä

Vaikka

Auton malli oikaistu 27.10. kello 14.35 Volkswagen Golf Passatista Volkswagen Passatiksi. Oikaisu 27.10. kello 14.58: Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että Jawadin auton ohi ajoi kaksi autoa oikeaa kaistaa pitkin. He ohittivat Jawadin auton vasemmalta kaistalta.