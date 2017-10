Kaupunki

Turun IC-juna jämähti Espoon Leppävaaraan

Turkuun matkanneen IC-junan kulku pysähtyi Leppävaaran asemalle perjantaina iltapäivällä.



Rataliikennekeskuksen mukaan matkustajat on ohjattu korvaavaan junaan, ja toinen veturi on matkalla Leppävaaraan.



Häiriötilanteen vuoksi lähiliikenteen E-junat on peruttu toistaiseksi. Rataliikennekeskuksen arvion mukaan häiriötilanne saadaan purettua melko nopeasti.



