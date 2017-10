Kaupunki

Tunnelikolari Leppävaarassa ruuhkauttaa Kehä I:n liikennettä

Espoon

Leppävaarassa maanantaina puoli neljältä sattunut liikenneonnettomuus ruuhkauttaa Kehä I:n liikennettä.Onnettomuus tapahtui Mestarintunnelissa. Tunnelin kaistoja on suljettu, mikä haittaa itään päin kulkevaa liikennettä.Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on kahden auton peräänajo, jossa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Autoihin ei tullut merkittäviä vaurioita.Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuden suurin haitta on sen aiheuttama liikenteen puuroutuminen.Pelastuslaitokselta ei osattu arvioida, kuinka kauan onnettomuus haittaa liikenteen kulkua.Uutinen päivittyy.