Helsinki alkaa tarjota vegaaniruokaa kaikissa päiväkodeissa tammikuusta lähtien – kokeilussa vegaaniruoka maksoi yli viisi euroa muuta ruokaa enemmän

Kaupunki

Helsinki alkaa tarjota vegaaniruokaa kaikissa päiväkodeissa tammikuusta lähtien – kokeilussa vegaaniruoka maks

Kaikissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kokeilussa

Helsingin kaupungin päiväkodeissa tarjotaan vuoden 2018 alusta vegaaniruokaa myös kotonaan vegaanista ruokavaliota noudattaville lapsille.Valtuusto päätti reilu vuosi sitten aloittaa 20 päiväkodissa kokeilun, jonka avulla tutkitaan miten kalliiksi vegaaniruoka todellisuudessa tulisi. Kokeilu päättyi syyslomaa ennen. Tulos on, että vegaaniannoksen hinta jääkin aiemmin arvioitua pienemmäksi.Päiväkodin ateriat eli aamupala, lounas ja välipala maksavat lasta kohden 7,26 euroa päivässä. Kokeilun aikana vegaanilapsen ruoka maksoi 5,49 euroa tätä enemmän.Palveluntuottaja laskee kuitenkin, että jos vegaaniruokaa tarjottaisiin enemmän, kustannuksia tulisi vain noin 2,10 euroa enemmän. Tähän päästäisiin miettimällä ruokalistaa ja raaka-aineita tarkemmin, mutta myös, koska suuremmalle lapsijoukolle tarjottu ruokamäärä aiheuttaisi vähemmän hävikkiä esimerkiksi pakkauskokojen vuoksi.Kyselyn perusteella kaupunki arvioi, että vegaanilapsia on yhteensä Helsingin päiväkodeissa alle 50.oli mukana tavallisia päiväkoteja, sitä varten ei siis etsitty erikseen vegaanilapsia. Kahdestakymmenestä päiväkodista yhdessätoista jokin perhe valitsi vegaaniruuan päiväkodissa. Monessa kokeilupäiväkodissa vegaanilapsia oli siten vain yksi.Kokeilun yhteydessä Helsingin yliopisto on samalla selvittänyt vegaaniruuan terveellisyyttä lapsille. 31 vegaanista ruokaa päiväkodissa syöneen lisäksi tutkimuksessa on mukana 34 sekaruokavaliota noudattavaa lasta samoista päiväkodeista.Tutkimus jatkuu edelleen, mutta jotain tiedetään jo kokeiluun osallistuneista vegaaniperheistä. Yleisimmät syyt ruokavaliolle liittyivät ruokavalion ympäristövaikutuksiin ja eläinten oikeuksiin. Terveysvaikutuksia mainitsi huomattavasti harvempi vanhempi.