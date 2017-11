Kaupunki

Herttoniemen sairaalarakennusten tilalle tulossa 600 asuntoa

Herttoniemen

Sairaalarakennuksilla

Rakentamisella

sairaalarakennusten ja terveyskeskuksen purkaminen on taas askeleen lähempänä. Asuntoja suunnitellaan alueelle 600 ihmiselle.Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli alueen asemakaavaa tiistain kokouksessaan, mutta jätti asian vielä pöydälle. Kaavasta päättää myöhemmin valtuusto.on käyttöä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli Husin ja kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen väistötilana vuoteen 2020, sen jälkeen ne tyhjenevät.Terveyskeskus lakkautetaan Herttoniemestä, kun suuri Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus avataan ensi vuoden alkupuolella. Husin käsikirurgia siirtyy myös myöhemmin pois Herttoniemestä, sille on mietitty tiloja esimerkiksi Ruskeasuon Ortonin sairaalasta myöhemmin.Kaupunginmuseo on omassa lausunnossaan harmitellut käyttökelpoisten sairaalarakennusten purkamista. Sairaalarakennukset ja terveyskeskus ovat 1970- ja 80-luvuilta.Myös Herttoniemi-talo puretaan asuntojen tieltä, joten kirjasto ja nuorisotilat muuttavat toiseen paikkaan Herttoniemessä.halutaan Herttoniemeen lisää erityisesti perheasuntoja. Uudelle alueelle tulee paljon omistus- ja asumisoikeusasuntoja, kun seudulla muuten on paljon vuokra-asuntoja. Taloista korkeimmat olisivat 8-kerroksia, mutta myös matalampia kerrostaloja rakennettaisiin.Asuntojen lisäksi tilalle on tulossa uusi päiväkoti ja mahdollisesti muitakin palveluja. Liikuntapaikkoja on tarkoitus lisätä.