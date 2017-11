Pia Pakarinen on Helsingin päättäjien suurin veronmaksaja – pääkaupunkiseudun valtuutetut ovat kaukana verotilastojen kärkipaikoilta

Kaupunki

Pia Pakarinen on Helsingin päättäjien suurin veronmaksaja – pääkaupunkiseudun valtuutetut ovat kaukana verotil

Pääkaupunkiseudun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ansiotuloissa

35 eniten

Kuntapoliitikot