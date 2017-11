Kaupunki

Helsingin Tokoinrannasta kaadetaan 30 hevoskastanjaa – puihin on tarttunut puita tappava bakteeri

kaupunki joutuu kutsumaan metsurit töihin Tokoinrannassa. Bakteeritaudin vaivaamat 30 hevoskastanjaa kaadetaan ensi viikon aikana, kertoo kaupunkiympäristön toimiala tiedotteessaan.Tokoinrannasta poistettiin jo viime kesänä kymmenen kuollutta ja huonokuntoista hevoskastanjaa. Uusia tautitapauksia ilmeni heti lisää.Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laboratoriokokeissa varmistui, että kyse on Pseudomonas syringae pv. easculi -bakteerista, joka tappaa vain hevoskastanjoita.Tauti on yleinen Euroopassa. Se näkyy tummana tervamaisena bakteerivuotona rungolla.lisäksi tautia on havaittu myös Taka-Töölön Sotkapuiston hevoskastanjoissa. Myös nämä puut kaadettiin ja kuljetettiin poltettavaksi.Ensi viikolla kaadettavien hevoskastanjoiden tilalle Tokoinrantaan istutetaan rusokirsikoita aikaisintaan ensi vuoden syksyllä, mahdollisesti vasta keväällä vuonna 2019.Lajinvaihdolla ja varoajalla kaupunkiympäristön toimiala pyrkii estämään taudin leviämisen eteenpäin.vehreyttä uhkaavat muutkin kasvitaudit. Evira varoitti viime vuonna hollanninjalavataudista, joka on aiheuttanut suurta tuhoa Euroopassa.Eviran mukaan tautia havaittiin 1960-luvulla muutamassa puussa Suomessa, mutta se onnistuttiin nujertamaan.