Vantaalla ja Itä-Uudellamaalla yli 20 murtoa omakotitaloihin viikon aikana – taloihin on murtauduttu yleensä takaoven tai terassin kautta

Kaupunki

Vantaalla ja Itä-Uudellamaalla yli 20 murtoa omakotitaloihin viikon aikana – taloihin on murtauduttu yleensä t

Uudellamaalla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Poliisi

on jälleen käynnissä asuntomurtojen sarja. Syyskuun puolenvälin jälkeen Itä-Uudenmaan poliisi on kirjannut kolmisenkymmentä rikosilmoitusta asuntomurroista alueeltaan, näistä yli 20 viimeksi kuluneen viikon sisällä.Uusia murtoja tehdään nyt päivittäin.Itä-Uudenmaan poliisin alueeseen kuuluvat esimerkiksi Vantaa ja neljätoista pienempää kuntaa. Murtoja on sattunut joka puolella aluetta. Poliisi selvittää parhaillaan, mitkä murroista voisivat olla samojen ihmisten tekoa.Murtautujat ovat iskeneet päiväsaikaan syrjässä sijaitseviin omakotitaloihin, kun asukkaat ovat olleet poissa.Sisään on useimmissa tapauksissa päästy rikkomalla terassille tai takapihalle johtavasta ovesta lasi. Varkaat ovat vieneet mennessään esimerkiksi koruja, pienelektroniikkaa ja rahaa.aikoo partioida murtosarjan vuoksi näkyvämmin omakotitaloalueilla, siis sen lisäksi että jo tapahtuneita murtoja tietenkin tutkitaan.Samalla poliisi muistuttaa, että talo kannattaa pitää asutun näköisenä ja lukot kunnossa. Naapuria voi pyytää pitämään kotia silmällä, kun on itse muualla. Pihan valaisemisessa liiketunnistimista voi olla hyötyä.Poliisi pyytää ilmoittamaan murtoihin liittyvistä havainnoista joko soittamalla vihjepuhelimeen 02954 36442 kello 8–16 tai sähköpostilla projektitutkinta.ita-uusimaa@poliisi.fi.